苗栗縣長鍾東錦競選幹部涉買票 二審仍判3年8月

陳申陽是去年擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部主委，涉嫌在去年11月間，與丘姓、林姓選民二人，以現金向選民買票，一審判陳3年8月徒刑、褫奪公權4年，全案上訴台中高分院後，今天宣判，駁回陳上訴，維持一審原判。

判決指出，陳申陽是去年苗栗縣縣長候選人鍾東錦、大湖鄉鄉長候選人傅松琳的大湖鄉聯合競選總部主任委員，他為讓大湖鄉鄉長候選人傅松琳、大湖村村長候選人傅顯榮、大湖鄉鄉民代表候選人謝見德能順利當選，以1票1千元的代價，與丘姓、林姓選民在去年11月間向選民買票，每次買票金額在2000元至1.4萬元不等。

苗栗地院認定，陳申陽涉犯交付賄賂罪，判刑3年8月、褫奪公權4年；陳與檢方都對判決不服，提起上訴。

台中高分院認為，一審已考量陳申陽犯罪後之態度等一切情狀，做出判決，已就量刑的刑度詳為審酌、敘明理由，無悖於量刑的合理性，一審判決無過輕或過重之情形。

合議庭指出，而且陳申陽是替多位不同選舉種類的候選人，對多位選民賄選，所為對於民主法治秩序的破壞難認輕微，其犯行也沒有特殊的原因與環境，無法引起社會大眾同情，無刑法第59條減刑的餘地，因此駁回上訴。

另外林姓選民也有上訴，原判決撤銷，各改判有期徒刑1年8月、褫奪公權3年。應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定後6個月內向公庫支付15萬元，褫奪公權3年，此案仍可上訴。