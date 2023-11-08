第一屆透明晶質獎頒獎 公家機關揭露資訊提升民眾對政府信任感
法務部廉政署今天舉辦第一屆透明晶質獎頒獎典禮，行政院長陳建仁頒發獎座及獎狀予10位獲獎機關代表，他說，廉能與透明是自由民主國家對於人民不變的承諾；法務部長蔡清祥則說，獲獎機關橫跨不同業務性質，他向所有獲獎機關、機構及評選委員表達肯定與感謝。
陳建仁指出，2018年他以副總統身分出席「聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議」開幕式，曾公開表達，要讓世界看見廉能的台灣。
陳建仁說，縱使台灣不是聯合國會員國，仍參考「聯合國反貪腐公約」要求，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，舉辦國際審查，主動接受國際標準檢驗，此獎就是參考國際審查委員建議落實的工作之一。
蔡清祥表示，獲獎機關的行政團隊橫跨中央到地方，包括稅務、地政、水利、工程、教育、衛生及醫療等不同業務性質，各自展現不同的廉能治理亮點。
廉政署指出，本屆共31個機關及機構報名參獎，「機關整體廉能類」評選出6個特優機關、「創新服務措施類」評選出4個優選機關，獲獎機關打造內部行政流程標準作業程序，也針對重大採購、開發案建構廉政平台，與廉政及檢察等司法機關合作，透過資訊對外公開揭露來提升民眾對政府的信任感。
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