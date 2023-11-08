國民黨議員曾煥嘉隱匿凶宅詐貸 詐欺取財判3月刑定讞

國民黨新北市議員曾煥嘉與父親曾文振2016年5月以1110萬元買下位於新北市板橋區的凶宅，辦理貸款時卻掩飾，藉此將交易價額墊高為1800萬元，向銀行詐貸。新北地方法院依詐欺取財罪處曾文振6月、曾煥嘉5月得易科罰金之刑。檢察官和曾姓父子皆上訴，台灣高等法院今判父子各4月、3月徒刑，得易科罰金定讞，曾煥嘉緩刑2年。

曾文振也曾擔任台北縣議員（改制前），父子由里長介紹得知邱姓男子有意賣房，雙方約定在2016年5月14日到曾煥嘉議員服務處洽談，邱到場後立刻告知房屋因女兒曾在內燒炭，是凶宅，開價1200萬元，曾文振以凶宅、開價過高為由，殺價到1110萬元，雙方同意後成交，房子登記在曾煥嘉名下。

但曾文振和曾煥嘉為向銀行詐貸，曾文振指示房仲要求代書在買賣契約書虛偽填上買賣價金1800萬元，在另一份協議書以手寫方式，補上由賣方補貼買方690萬元，營造買方簽約後才發現房屋為凶宅、協議減價補貼的假象，並隱匿協議書，以不實契約書向銀行順利申辦購屋貸款1200萬元。

新北地院審理時，曾文振坦承知道房屋為凶宅，但否認有詐欺取財意圖，稱當時都是仲介找代書辦理，「我都不清楚」，強調銀行也有賺到利息，沒有超貸。曾煥嘉則稱不知道房屋是凶宅，被父親叫回服務處簽名就簽了，簽名時契約書與協議書都是空白的，沒看到買賣價金與地址，不知事後會申辦貸款。

一審判決後，檢察官和曾姓父子都上訴。高院認定曾姓父子確實犯詐欺取財罪，但兩人在二審時改口認罪，因此撤銷改判。

高院認為曾文振、曾煥嘉不以正當程序籌措資金，卻隱匿房地為凶宅、墊高買賣價金，致使淡水一信核准貸款金額高達1200萬元，行為不該。高院考量他們已清償貸款本息，淡水一信未受實質損害，而案子由曾文振主導，曾煥嘉只是依父親指示辦理，分別判刑。