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男子向女網友求愛被拒 臉書遭封鎖竟報復噴硫酸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子透過臉書認識一名女網友並展開追求，但女網友已婚婉拒，黃男心生不滿竟跟蹤女方，把鹽巴、沙子放進女方機車機油箱內，後來還持噴霧罐朝女子噴硫酸，造成女子臉部有腐蝕性傷害，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，將黃男判刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

黃男2021年底認識女網友，因女方已婚拒絕其追求，並將黃男臉書封鎖，黃男竟於去年7月間在女方返家必經道路盯梢、守候，後上前攔阻女子，表達對其愛意，並質問女方，為何要將其臉書封鎖，女子表示，雙方僅是朋友關係，黃男離去後，即展開報復行為。

去年7月中旬黃男到女子住處外，將鹽巴、沙子倒進女子停放在外的機車，7月下旬又到女子住處外將其機車的機油漏掉，10月某日又在女方住處外守候，見她返家，即持裝有硫酸的噴霧罐，朝女方噴灑硫酸，造成女子右臉及右頸腐蝕性傷害，女子因此報警。

不過因事後雙方達成和解，被害人撤回毀損、傷害告訴，彰化地方法院依攜帶危險物品犯跟蹤騷擾罪，將黃男判刑4月，得易科罰金，並緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之符合公益目的機構或團體提供50小時義務勞務。

黃姓男子不滿已婚女網友不願意交往，竟跟蹤女方，還持噴霧罐，朝女子噴硫酸，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，將黃男判刑4月，可易科罰金，緩刑2年。記者林宛諭／攝影
黃姓男子不滿已婚女網友不願意交往，竟跟蹤女方，還持噴霧罐，朝女子噴硫酸，彰化地方法院依跟蹤騷擾罪，將黃男判刑4月，可易科罰金，緩刑2年。記者林宛諭／攝影

跟蹤騷擾

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