型男密醫趁女病患老公沒陪 揉壓胸部還賺1千遭判10月刑

密醫吳宗紋自2018年起，在五股住處假借傳統整復之名替病患把脈、開藥，每次收取3百至1千元不等報酬，一名女子請求吳調理婦科病症，卻遭吳用以3、4隻手指對她的乳房揉壓並繞圈，又將手掌平放在她胸腔猥褻得逞，事後「開1千元的藥粉」讓她攜回服用。台灣高等法院更一審依利用醫療機會為猥褻行為罪判吳10月徒刑。

吳另因違反醫師法執行醫療業務，去年9月底遭新北地方法院判6月得易科罰金之刑，併科30萬罰金，此部分因未上訴而定讞。

受害女子2020年10月30日和丈夫到吳的住處就診，同年11月7日晚間女子帶著2個女兒、堂姐的兒子3名幼兒回診，吳以進行腹部觸診為由，要求她進設有圍簾的診療室內。吳為避免被害人目擊檢查過程，刻意要求對方變更仰臥方向，隨即拉上圍簾，單獨一對一觸診，還說「內衣有礙診查」，要求她解開內衣。

女子勉強順從，同時用手遮擋自己的乳頭處，吳卻沒診查她腹部，反持續以3、4隻手指對她乳頭外側乳房處戳揉壓並繞圈，又隨意將手掌平放她胸腔，另一手握拳敲扣數下後罷手。

一審時，新北地方法院判吳6月徒刑，得易科罰金，但二審吳獲判無罪，案件上訴後又經最高法院撤銷發回。

高院更一審依照被害人和相關證人證詞、監視器錄影畫面、LINE對話紀錄，認定吳宗紋確實有猥褻，雖然他不具醫師資格，仍屬利用執行醫療業務機會對被害人為猥褻行為，犯刑法「利用醫療機會為猥褻行為罪」，檢察官依強制猥褻罪起訴並不當。