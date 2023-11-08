指導腹式呼吸碰觸女同事胸部撫摸頭髮 雲嘉南養護男工程師性騷起訴
交通部公路局雲嘉南區養護工程分局陳姓工程師，被控去年11月及今年5月間，在職場對女同事觸胸、撫摸頭髮，陳員否認犯行，分局調查認定性騷擾成立，嘉檢今天依違反性騷擾防治法起訴。
起訴書說，44歲陳男擔任公路局雲嘉南區養護工程分局工程師於去年11月至12月間某日下午，邀女同事到養護工程分局大樓頂樓，以教導女同事腹式呼吸法為由，觸碰女同事肚子、胸部。
陳男去年12月28日下午再次在大樓頂樓，藉談論與新公司留任問題，突然將女同事扛起觸碰胸部2次；5月26日上午在辦公室，突然撫摸女同事頭髮馬尾，藉故詢問要不要訂便當。
女同事曾以Line告訴陳男，不要有不適當肢體接觸，對陳男觸摸感到不舒服，陳男以Line留言向女同事道歉；女同事向養護工程分局提出性騷擾申訴。
陳男承認指導腹式呼吸法時，僅摸到女同事肚子，因椎間盤突出，無法進行扛人動作；有觸摸女同事頭髮，檢方說，養護工程分局受理職場性騷擾展開調查，認定陳男對女同事性騷擾成立；另，陳男也曾對另1名女同事性騷擾，造成女同事離職。
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