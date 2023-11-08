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網購、上餐廳都算為民服務 南投前消保官貪汙起訴

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣前消保官許麗貞利用職務之便，不實核銷每月5400元為民服務費，今年2月遭南投地檢署搜索調查。檢方調查，許麗貞將為民服務費當成自家小金庫，買漁產禮盒、擴香組，甚至多次和家人到餐廳用餐，都以「為民服務」名義報銷，南投地檢署最近偵結以涉嫌貪汙治罪條例提起公訴。

許麗貞擔任南投縣消保官長達19年，今年初廉政署接獲檢舉，她涉嫌利用職務之便，不實核銷業務為民服務費金額數萬元。依貪汙治罪條例移送南投地檢署，檢察官訊後，諭令10萬元交保。

未料，許麗貞交保後，又涉嫌勾串證人、偽造證據再度遭檢方拘提，聲請羈押禁見。法官認為，相關證人都已完成筆錄，無串證或湮滅事證事實，才裁定50萬元交保。南投縣政府事後將她改調秘書。

檢方調查，許麗貞擔任消保官每月有5400元為民服務費，主要用於業務推廣。2020年12月，許麗貞邀縣府員工4人，向全國漁會團購漁產禮盒10盒，許麗貞訂4盒供自己食用或贈送親友，再向團購4人收取每份990元費用，再拿著發票向新聞行政處申請縣政推行業務費。

另外，許麗貞也數次向MOMO和蝦皮購物網站，訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒，並以不實發票向縣政府申請縣政推行業務費5662元。

去年6月到10月，許麗貞5度帶著丈夫、女兒到瓦城、陶板屋、布飛娜等餐廳用餐，並將用餐費用以業務推廣費報銷，就連許麗貞出國旅遊不在國內期間，許麗貞也索取縣府員工發票，核銷業務推廣費。

檢方偵結後，認為許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例第5條利用職務機會詐取財物罪，將許麗貞提起公訴。

南投縣消保官許麗貞涉嫌貪汙遭拘提，法官訊後以50萬元交保。圖／翻攝彰化縣政府網站
南投縣消保官許麗貞涉嫌貪汙遭拘提，法官訊後以50萬元交保。圖／翻攝彰化縣政府網站

南投 服務費 消保官 貪汙

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