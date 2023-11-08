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顧問公司老闆圍標公共工程獲緩起訴 專家推斷或許是這原因

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭盧姓男子手下有2間公司，2016、2017年間與營造公司負責人陳男等人私下協議，共同投標數間國中小的公共工程招標案，讓盧男公司得標。檢方認定盧男等人涉犯政府採購法，處分緩起訴；法界人士指出，可能是調查過程中被告主動坦承更多犯行，檢方才處以緩起訴。

緩起訴書指出，盧男是某顧問公司與工程公司的實際負責人，2016到2017年間投標的5起國中小公共工程中，與陳男和另一間建設公司負責人許姓男子（已去世）商定共同投標，以保證投標數量在法定的3間公司以上不致流標，並在其中3案以高於底價的金額得標，議價後以底價得標。

檢方認為，盧男2人違反政府採購法第87條第3項妨害投標罪，考量2人偵訊時坦承犯行、犯後態度良好，處分盧男、陳男、盧男2間公司、陳男公司緩起訴1年，處分確定後8個月內分別支付公庫50萬元、20萬元、5萬元、3萬元、3萬元。

法界人士指出，一般而言，違反政府採購法不至於僅因「態度良好」就能得到緩起訴，很可能盧男等人在偵查庭中主動供出更多犯行，比如原先檢方只確認1、2件圍標案，被告主動供出其餘3、4件，認罪協商時請求處分緩刑。

值得一提的是，盧男2019年2月也因2015年間圍標工程被地院判決違反政府採購法，處以有期徒刑3月，緩刑2年，向公庫支付10萬元；盧男近日這起緩起訴案件的犯罪時間是2016到2017年間，還在被判緩刑的時間之前，檢方並未特別提及前案。

宜蘭地檢署。本報資料照
宜蘭地檢署。本報資料照

宜蘭

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