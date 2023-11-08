持大聲公喊「里長妻子欠錢」挨告 債主涉個資法及妨害名譽
去年9合1選舉期間，朱姓女子請陳姓男子協助向某里長妻子催債，陳持著大聲公，到台北市文山區某菜市場喊「里長妻子欠錢不還」等語，另發送印有借款本票照片的傳單給民眾。里長夫妻提告陳及朱女涉犯妨害名譽等罪嫌。台北地檢署偵辦，依涉犯個資法、妨害名譽等罪嫌起訴陳與朱女兩人。
據了解，陳、朱女與台北市某里長的妻子之間有財務糾紛，去年選舉期間，朱女請陳協助討債，陳便拿著大聲公到文山區的菜市場宣傳「里長妻子借錢不還」等語、發送印有借款本票照片的傳單給民眾。
遭控訴的里長夫婦不滿，於是提告朱女及陳涉嫌妨害名譽等罪嫌。
檢察官認為，雙方對於借款爭議各執一詞，關於陳在市場宣傳里長妻子欠錢不還、傳單印有本票揭露個資方面，依涉犯個資法及妨害名譽等罪嫌起訴兩人。
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