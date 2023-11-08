快訊

前廣達員工偽造同事簽名 9度借識別證偷晶片、價值達9百萬

賴清德副手女性優先 鄭麗君或蕭美琴？登記前一天或當天揭曉

柯文哲拋民調全贏侯友宜 統計專家早暗示「民進黨恐介入」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前廣達員工偽造同事簽名 9度借識別證偷晶片、價值達9百萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名林姓男子去年底自廣達電腦公司離職，卻因財務困難心生歹念，於今年2月間謊稱是現職員工，偽造同事簽名借用員工臨時識別證，進入廠區徒手破壞鐵櫃偷竊晶片及記憶體，近3個月以同手法進出9次行竊，偷竊物品價值超過923萬。直到今年6月公司發現報警，林男坦承犯行，桃園地檢署依偽造文書竊盜等罪嫌將林男起訴。

起訴內容指出，29歲林男去年12月26日自廣達電腦公司離職，因財務出現狀況，今年2月24日向廣達公司員工通道警衛以齊姓同事的工作號碼，謊稱是現職員工，在借用員工臨時識別證同意書的「立同意書人」欄位偽造同事署名，把文件交給警衛。進入廠區後林男已徒手方式破壞鐵櫃，竊取電腦處理器及記憶體等物品，並藏在胯下及鞋套等處，躲避警衛持金屬探測棒掃瞄檢查。

對此林男從2月24日開始以同手法來回進出9次行竊，期間除了使用齊姓同事工作號碼和偽造署名，還換另一名鍾姓同事的號碼使用，前8次皆徒手破壞鐵櫃，直到第9次他發現喇叭鎖遭換新，改以破壞放置物品的治具室喇叭鎖後進入，再開啟存放鐵櫃竊取，最終共偷了83個電腦處理器、833個記憶體，價值高達新台幣923萬8983元。

經廣達公司查得情形報警，警方循線到林男位於桃園市楊梅區的住處扣得竊得體晶片93片、CPU晶片1片、販售賊物得款10萬元及林男所有並供犯罪使用的行動電話1支，林男對於偷竊行為坦承不諱，但否認有破壞安全設備竊盜的行為。

經檢警調查，治具室門上設有喇叭鎖，平日由人員保管門鎖鑰匙，門鎖自今年6月7日前因老舊而故障，因此林男得以在不破壞鎖狀況下進入，但門鎖自6月7日後換新，2天後該門鎖又遭破壞，期間未獲授權而有侵入治具室的人僅林男1人，根據林男販售竊得物品的對話紀錄、廣達公司內部監視器畫面等證據，堪信該次門鎖破壞是林男所為。

桃園地檢署偵結，核被告所為依犯刑法行使偽造私文書、竊盜罪嫌、毀越其他安全設備之加重竊盜罪嫌將林男起訴。至於林男竊得的犯罪所得未扣案，仍請依刑法規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

桃園一名林姓男子自廣達電腦公司離職後，多次偽造文書返回公司竊取晶片，桃園地檢署近日依偽造文書、竊盜等罪嫌將林男起訴。圖／報系資料照
桃園一名林姓男子自廣達電腦公司離職後，多次偽造文書返回公司竊取晶片，桃園地檢署近日依偽造文書、竊盜等罪嫌將林男起訴。圖／報系資料照

桃園 竊盜 偷竊 偽造文書 廣達

延伸閱讀

英特爾衝AI PC 宏碁、華碩、廣達等台鏈利多

美給英特爾大額補助 引發排擠疑慮

路透：百度已向華為採購AI晶片 防買不到輝達產品

美禁中AI晶片 英特爾率先應變出擊

相關新聞

前廣達員工偽造同事簽名 9度借識別證偷晶片、價值達9百萬

桃園一名林姓男子去年底自廣達電腦公司離職，卻因財務困難心生歹念，於今年2月間謊稱是現職員工，偽造同事簽名借用員工臨時識別...

台中人夫同時劈腿3女 小三還大讚「你越粗魯我越喜歡」

台中蔡姓女子和先生結婚2年多驚覺老公同時偷吃3名女子，互傳自慰、鹹濕對話，甚至性交讓1人懷孕，法院勘驗對話發現有小三傳「...

盛竹如收20萬幫im.B拍廣告挨告 高檢署不起訴確定

im.B吸金案已在今年8月偵結起訴，但全台超過4000名的被害人自救會，認為前主播盛竹如替im.B代言，同樣涉犯刑法詐欺...

嘉義精障逆子毆死老母 二審庭上喊冤「怎麼可能」

去年11月間嘉義縣張姓男子涉嫌毆打89歲老母致死案，一審依鑑定報告，認他精神障礙致辨識能力顯著降低，依犯傷害直系血親尊親...

中油貪瀆弊案首波宣判 煉製事業部經理轉汙點證人獲輕判

台灣中油前勞工董事陳枝章勾結中油採購審查小組成員張子房，在5件標案中向廖姓廠商索賄，陳後來坦承犯行、繳回不法所得115萬...

賴清德藉「餵藥」對侯友宜政治攻擊 法官1萬字裁定書不必罰

民進黨總統參選人賴清德、賴的競選團隊發言人新北市議員戴瑋姍於今年中就國民黨總統參選人侯友宜捲進的「餵藥案」進行政治攻防，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。