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苗栗看守所個管師幫受刑人買菸...上訴求輕判法官不准

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

吳姓男子是苗栗看守所的約聘個管師，他涉在去年5月間，受林姓男子所託，購買5000元的香菸，攜帶進入看守所後，轉交給劉姓受刑人，圖利受刑人，一審判吳1年4月徒刑，吳上訴二審，抗辯此案圖利金額僅5000元，也被羈押4個月，也承認犯罪，請求輕判，台中高分院今駁回。

判決指出，吳姓男子從2019年開始，擔任苗栗看守所的個案管理師，負責毒癮、酒癮處遇收容人出入監評估、個案管理、出所轉銜，以及追蹤協助毒癮及酒癮處遇等工作，吳在去年間接受劉姓受刑人的林姓友人請託，陸續購買2000元、3000元的品牌香煙後，攜入看守所，由不知情的舍監轉交劉男，藉此讓劉有不法利益。

全案曝光後，吳男遭苗栗看守所解雇，丟了工作，苗栗地院審理後，認定吳男涉嫌貪汙，不過圖利金額5萬元以下，依法減輕其刑，判刑1年4月，褫奪公權1年。

吳男認量刑過重，上訴台中高分院，辯稱還有兩個女兒要養，此案發生前無前科，且案發後被羈押4個月，已深感悔悟，未來沒有再犯之虞，也已坦認犯罪，請求輕判。

台中高分院則認為，此案一審的認事用法妥適，且吳在第一時間否認犯行，上訴並無理由，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗看守所吳姓個管師涉嫌幫受刑人買菸，台中高分院依貪汙罪，判他1年4月徒刑。圖／本報資料照
苗栗看守所吳姓個管師涉嫌幫受刑人買菸，台中高分院依貪汙罪，判他1年4月徒刑。圖／本報資料照

受刑人 香煙 貪汙

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