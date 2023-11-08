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雲林破獲車手集團連帶查出預付卡集團 辯護律師偵辦過程竟洩密

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣檢警調破獲車手集團，偵辦中發現有預付卡集團提供門號給詐騙集團使用，雙方合作無間，經溯源追查總共查獲共犯23人，偵辦過程中車手集團的鄭姓及吳姓辯護律師涉嫌串證、洩漏偵查秘密給同案共犯，地檢署蒐證偵結，將涉案人提起公訴。

今年四月一名張姓少年車手在面交取款時被警方緝獲，雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮雲林縣警察局虎尾分局、刑事警察局電信偵查大隊第二大隊、法務部調查局雲林縣調查站擴大偵辦，偵破以31歲葉姓男子為首的車手集團。

經過調查，詐騙集團在YOUTUBE上傳投資影片，被害人觀覽影片受騙後，點選影片下方連結，加入詐騙集團LINE群組，詐騙集團再以假投資真詐騙方式，誘騙被害人投資，雲林縣蔡姓被害人遭詐騙630萬後，發現上當，報警處理後，將繼續前來取款的張姓少年當場逮捕。

檢調擴大追查查獲以葉姓男子為首的12人車手集團，又從共犯林姓男子所使用的行動電話預付卡門號，發現以陳姓男子為首的預付卡集團以通訊行、科技公司為名，專門收購預付卡門號提供給詐騙集團使用，從2018年12月至今年5月間，總計收購申辦預付卡門號5000多門、月租門號100多門。

雲林地檢署表示，該案偵辦過程中，車手集團李姓成員的鄭姓、吳姓辯護律師竟將偵查中的卷證資料，透露給尚未到案的葉姓共犯等人，協助車手集團進行串供，妨害檢察官偵查。

雲林地檢將車手集團葉姓男子、預付卡卡商集團陳姓男子及2名辯護律師等23人依相關罪嫌提起公訴，另2名車手集團中的未成年共犯則移送少年法庭。

雲林縣檢警調破獲車手集團，偵辦中發現有預付卡集團提供門號給詐騙集團使用。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警調破獲車手集團，偵辦中發現有預付卡集團提供門號給詐騙集團使用。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警調破獲車手集團，偵辦中發現有預付卡集團提供門號給詐騙集團使用。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣檢警調破獲車手集團，偵辦中發現有預付卡集團提供門號給詐騙集團使用。記者陳雅玲／翻攝

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