嘉義精障逆子毆死老母 二審庭上喊冤「怎麼可能」

去年11月間嘉義縣張姓男子涉嫌毆打89歲老母致死案，一審依鑑定報告，認他精神障礙致辨識能力顯著降低，依犯傷害直系血親尊親屬致死罪，處7年6月徒刑，不服上訴。他否認對老母施暴，多數喊冤「怎麼可能！」，指老母親傷勢是跌倒所致，他與律師均主張無罪。

高齡89歲張母，生活自理不便、時有尿失禁情形，又讓張男感到煩躁，去年10月某日起至11月10日間，多次毆打母親頭部、用腳猛力踹身體、抓頭髮、向其丟擲酒瓶、將其拖拉上下1樓往2樓的樓梯，致母親受有身體多處鈍傷、肋骨骨折等傷害，導致組織內血液貯積，形成低容積性休克死亡。

張男於11月11日2時許看見母親趴在1樓往2樓的樓梯，打電話告知友人洪女，洪女見狀隨即向警方報案。

檢方指出，法醫解剖鑑定報告研判死亡原因為遭外力毆打所致，且有人證及物證，張母絕非自行上下樓梯摔倒所致，身旁並無助行器。同時，依張與洪女Line對話佐證，提及「媽媽被我修理很慘」、「被我快被打死」等語，可見他視媽媽生命很隨便，不是說說而已。

且案發前成人保護通報案件，長照人員目睹張對媽媽大聲咆哮「我打你，打死你...」，長照人員見張母全身濕透，為她洗澡，「讓她冷死」張還要求對方給媽媽洗冷水即可，當時張母哀嘆「我看不到明天的太陽了」。檢方認這絕非偶發事件，而遭長期施暴致死。

張否認洪女證詞，主張她本身也因精神障礙就醫，他為媽媽行動不便受傷，多次帶她到診所就醫。面對檢方起訴動機及證人證詞等，他和律師逐一反駁，主張無罪。他多次高呼「怎麼可能」，他說，媽媽是我的朋友，一起生活45年，有關喝醉酒踢機車或沙發，叫媽媽上下樓梯拿冰塊等，「我喝多了，我錯了」，「我害死了媽媽」這他承認，但他未施暴。全案訂於22日視訊宣判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康