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反賄也可以很文青！ 桃檢推「反賄咖啡」限定版還能抽獎

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

2024總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，為使反賄選觀念能夠普及民眾生活，桃園地檢署特別推出「反賄選認同卡」，即日起民眾可以到桃園地檢署及各區公所簽署，就可以參加抽獎。桃園地檢署今在虎頭山創新園區的文創咖啡店辦理第一波10月反賄選認同卡抽獎，向市民宣傳用舉手之勞，加入反賄選行列。

桃園地檢署指出，10月第一波「反賄選認同卡」透過13個區公所、地檢署櫃檯和各式宣傳活動，向民眾發出10萬張認同卡，共回收7981張，大家非常響應支持。而桃檢也特別將反賄選活動結合文創咖啡，歡迎市民周末假期可以到虎頭山創新圖區踏青，並在園區內的「Nx Coffee店」兌換反賄咖啡，品味咖啡香之餘，支持反賄選，成為桃園地檢署的文青反賄尖兵。

桃園地檢署今上午在虎頭山創新園區的文創咖啡店辦理反賄選認同卡公開抽獎活動，結合桃園市政府經濟發展局、虎頭山創新園區及Nx Coffee直營店，自11月11日起至12月3日的周六、日發送限量的反賄選咖啡，每日限量10杯，發完為止。

今活動現場來了不少民眾熱情簽署認同卡支持反賄選，並参與反賄選互動活動，桃園地檢署檢察長俞秀端、經發局副局長黃穗鵬及主任檢察官黃榮德等也在現場抽出10月的反賄達人獎共50名，中獎名單將公布在桃園地檢署官網，歡迎民眾自行上網查詢。

桃園地檢署檢察長俞秀端表示，喝咖啡是慢慢融入在大家的生活中，而查賄反賄也都是需要民眾支持並從生活中落實才能有成效。明年1月13日二合一選舉將至，民眾如果有發現賄選情事，可以撥打24小時專線0800-024-099按4、桃檢行動檢舉專線0937-728-793，或是掃描桃檢QRcord等多元直接的檢舉管道，讓賄選從生活中消失，家園更乾淨。

桃園地檢署檢察長俞秀端今在虎頭山創新園區的文創咖啡店進行第一波10月反賄選認同卡抽獎。記者周嘉茹／攝影
桃園地檢署檢察長俞秀端今在虎頭山創新園區的文創咖啡店進行第一波10月反賄選認同卡抽獎。記者周嘉茹／攝影
桃園地檢署今在虎頭山創新園區的文創咖啡店辦理第一波10月反賄選認同卡抽獎。記者周嘉茹／攝影
桃園地檢署今在虎頭山創新園區的文創咖啡店辦理第一波10月反賄選認同卡抽獎。記者周嘉茹／攝影

賄選 桃園 咖啡 文創

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