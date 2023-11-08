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車禍爆發全武行 男被控狂襲女方下體挨告不起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名女子跟陳姓好友借車，兩人交車時卻被黃姓駕駛擦撞車門，雙方在大馬路爆發全武行，過程中黃男突然伸手襲向女子下體，最後雙方互相提告傷害，女方也對黃男提告強制猥褻，檢方認為黃男是打架時不小心觸碰下體，偵結處分不起訴。

今年3月12日上午9點多，這名女子向陳姓友人借車，陳男把車開到三民區明誠一路，兩人碰面交車時，卻被行經同一路段的黃男開車撞上，黃男一下車就朝兩人開罵，雙方從口角演變拳腳衝突。

3人在馬路上打得不可開交，陳男、黃男和女子都帶傷，事後雙方互告傷害等罪，女方還指控黃男趁打架時打她下體，導致會陰部也受傷，加告黃男強制猥褻罪。

檢警偵辦時，黃男喊冤，稱自己沒有碰到女方下體，不解她為何會受傷，檢方另傳喚目擊證人，證人表示有看到黃男和陳男先打架，女子勸架卻被黃男打倒，但沒有看到他攻擊女方下體。

檢方認為，女方下體受傷原因應該是掙扎脫身時不慎觸碰到，因此不構成強制猥褻罪，加上雙方互告傷害罪部分已和解撤告，偵結處分3人不起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

猥褻 提告 傷害罪

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