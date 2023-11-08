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中油貪瀆弊案首波宣判 煉製事業部經理轉汙點證人獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台灣中油前勞工董事陳枝章勾結中油採購審查小組成員張子房，在5件標案中向廖姓廠商索賄，陳後來坦承犯行、繳回不法所得115萬元及120萬元公益金，張子房則轉汙點證人，陳枝章一審被依不違背職務收賄罪判刑2年，緩刑5年，張涉收賄155萬，被判刑2年10月，褫奪公權5年。其中陳枝章未再上訴確定，張子房上訴後，今高雄高分院判決駁回，維持原審刑度。

66歲陳枝章曾任中油工會推派勞工董事，負責中油提交的採購預算來源、履約期程、廠商資格、招決標方式等職，前年8月退休；張任職中油煉製部修護組經理，負責各類重大採購案招標前審議採購內容，兩人具法定職務權限的「授權公務員」。

72歲廖姓廠商為能得標中油標案、順利履約、驗收，2017年起至2019年間，透過中油潤滑油槽工程案、反應器更換採購案、增建氣化設施統包案、鍋爐興建統包案及採購RFCC管束案，共五項金額破億標案，以支付顧問、諮詢費等名義多次向陳、張行賄。

當時台灣中油煉製事業部前執行長徐漢也被檢廉查出收受回扣，張子房在徐漢事件中就涉案被逮捕，他轉為汙點證人，主動供出自己另外涉貪案件，並且咬出陳枝章和廖姓廠商。

檢調查出，5件標案中，陳枝章收賄115萬元，張子房收賄155萬元，三人均坦承犯行、收賄，檢方將陳依涉犯職務上行為收受賄賂3罪、張涉貪汙罪5罪，廖涉交付賄賂5罪起訴。

一審橋頭地院考量陳枝章交回115萬元犯罪所得，另繳納120萬元公益金，輕判2年，褫奪公權4年，緩刑5年，廖姓廠商因繳納200萬元公益金，判刑1年4月，得易科罰金部分判刑10月，均獲緩刑5年，張子房判刑2年10月則未獲緩刑。

檢廉偵辦中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，查出勞工董事陳枝章、經理張子房也收賄，其中張轉為汙點證人獲得輕判。圖／翻攝畫面
檢廉偵辦中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，查出勞工董事陳枝章、經理張子房也收賄，其中張轉為汙點證人獲得輕判。圖／翻攝畫面

中油 收賄 回扣 貪汙

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