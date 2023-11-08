假中醫掛保證「150萬包治好」害退休警洗腎 他有罪定讞要入獄

男子蔡寬輝向陳姓病患謊稱吃他的中藥能治癒腎疾免洗腎，讓陳信以為真花8.8萬元買4瓶「藥物」，他又掛保證「150萬元包醫到好」，陳前後交付3萬、2萬元，最終因陳狀況變差而住進榮總，恍悟上當，一、二審依非法執行醫療業務罪判蔡8月徒刑，沒收4.4萬元犯罪所得，最高法院駁回上訴定讞。

蔡寬輝學歷僅國中畢業，靠推拿維生，曾因違反醫師法遭法院判刑7月並給予緩刑。蔡2020年10月間透過兩名男子結識罹有腎臟疾病需洗腎的陳姓病患，他假冒中醫師，對陳說按照他的指示和劑量服用中藥，就可以治好洗腎的問題，陳聽信花費8.8萬元買4瓶成分不明的藥物。

同年12月，蔡誘騙陳說只要花150萬元「包醫到好」，如果沒有改善，會繼續提供中藥到病癒為止，為取信陳，蔡在倉庫簽下「今蔡寬輝保證給藥醫療保證6個月痊癒」、「醫療藥品費」等合約書，並說需要借錢調配中藥，陳也陸續支付3萬、2萬元。

法院審理時，蔡坦承不諱，雙方去年1月20日成立調解並當場給付款項，但蔡詐得金額為13.8萬元，雖已依調解書內容償還9.4萬元，但還有4.4萬元沒扣案。

蔡在二審審理時曾認為整件事情就像是陳故意設的圈套，讓他跳進去，並曾受訪指出，150萬元是陳自己喊的，藥則是「王藥師」所開出，陳是退休刑警，陳的兒子也從警，怎可能會不知道他不是中醫師？他三不五時遭陳恐嚇「你住淡水小心一點」，氣憤地說「你要我的命可以」。

一、二審均依非法執行醫療業務罪判蔡8月徒刑，並沒收4.4萬元，案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。