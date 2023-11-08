快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假中醫掛保證「150萬包治好」害退休警洗腎 他有罪定讞要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子蔡寬輝向陳姓病患謊稱吃他的中藥能治癒腎疾免洗腎，讓陳信以為真花8.8萬元買4瓶「藥物」，他又掛保證「150萬元包醫到好」，陳前後交付3萬、2萬元，最終因陳狀況變差而住進榮總，恍悟上當，一、二審依非法執行醫療業務罪判蔡8月徒刑，沒收4.4萬元犯罪所得，最高法院駁回上訴定讞。

蔡寬輝學歷僅國中畢業，靠推拿維生，曾因違反醫師法遭法院判刑7月並給予緩刑。蔡2020年10月間透過兩名男子結識罹有腎臟疾病需洗腎的陳姓病患，他假冒中醫師，對陳說按照他的指示和劑量服用中藥，就可以治好洗腎的問題，陳聽信花費8.8萬元買4瓶成分不明的藥物。

同年12月，蔡誘騙陳說只要花150萬元「包醫到好」，如果沒有改善，會繼續提供中藥到病癒為止，為取信陳，蔡在倉庫簽下「今蔡寬輝保證給藥醫療保證6個月痊癒」、「醫療藥品費」等合約書，並說需要借錢調配中藥，陳也陸續支付3萬、2萬元。

法院審理時，蔡坦承不諱，雙方去年1月20日成立調解並當場給付款項，但蔡詐得金額為13.8萬元，雖已依調解書內容償還9.4萬元，但還有4.4萬元沒扣案。

蔡在二審審理時曾認為整件事情就像是陳故意設的圈套，讓他跳進去，並曾受訪指出，150萬元是陳自己喊的，藥則是「王藥師」所開出，陳是退休刑警，陳的兒子也從警，怎可能會不知道他不是中醫師？他三不五時遭陳恐嚇「你住淡水小心一點」，氣憤地說「你要我的命可以」。

一、二審均依非法執行醫療業務罪判蔡8月徒刑，並沒收4.4萬元，案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

男子蔡寬輝向需洗腎的陳姓退休警察說能治癒腎疾，身體狀況卻差到要住院洗腎，最高法院判刑8月定讞。圖／聯合報系資料照片
男子蔡寬輝向需洗腎的陳姓退休警察說能治癒腎疾，身體狀況卻差到要住院洗腎，最高法院判刑8月定讞。圖／聯合報系資料照片

中藥 醫師 洗腎 詐騙

延伸閱讀

今天立冬別吃太補！中醫：暖冬食補「這些蔬菜」可多放

夏靖庭全說了！「染毒、2度入獄」黑歷史被翻吐心聲

傷口抹鹽凌虐、亂棍打到他洗腎1年 凶殘下場判賠425萬

藝人涉毒老被點名....夏靖庭認「不在意」 自揭吸毒、改造槍械2度入獄

相關新聞

台中人夫同時劈腿3女 小三還大讚「你越粗魯我越喜歡」

台中蔡姓女子和先生結婚2年多驚覺老公同時偷吃3名女子，互傳自慰、鹹濕對話，甚至性交讓1人懷孕，法院勘驗對話發現有小三傳「...

盛竹如收20萬幫im.B拍廣告挨告 高檢署不起訴確定

im.B吸金案已在今年8月偵結起訴，但全台超過4000名的被害人自救會，認為前主播盛竹如替im.B代言，同樣涉犯刑法詐欺...

中油貪瀆弊案首波宣判 煉製事業部經理轉汙點證人獲輕判

台灣中油前勞工董事陳枝章勾結中油採購審查小組成員張子房，在5件標案中向廖姓廠商索賄，陳後來坦承犯行、繳回不法所得115萬...

反賄也可以很文青！ 桃檢推「反賄咖啡」限定版還能抽獎

2024總統及立委選舉將於明年1月13日舉行，為使反賄選觀念能夠普及民眾生活，桃園地檢署特別推出「反賄選認同卡」，即日起...

車禍爆發全武行 男被控狂襲女方下體挨告不起訴

高雄一名女子跟陳姓好友借車，兩人交車時卻被黃姓駕駛擦撞車門，雙方在大馬路爆發全武行，過程中黃男突然伸手襲向女子下體，最後...

假中醫掛保證「150萬包治好」害退休警洗腎 他有罪定讞要入獄

男子蔡寬輝向陳姓病患謊稱吃他的中藥能治癒腎疾免洗腎，讓陳信以為真花8.8萬元買4瓶「藥物」，他又掛保證「150萬元包醫到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。