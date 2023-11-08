言語霸凌同學長相涉侵害健康權 法院判家長賠7萬

北市王姓高中生在IG張貼同學兒時照片又多次言語霸凌同學長相，遭這名同學家長求償。法院認為被害同學遭侵害心理健康權，判王姓高中生及其家長連帶賠償新台幣7萬元，可上訴。

法院判決指出，被害學生家長主張，王姓高中生去年5月至7月間，在IG（Instagram）張貼孩子小時候與家人合照，又多次以戲謔、嘲諷方式批評孩子長相與家庭背景，並將孩子退出班級LINE群組，以達成孤立孩子的目的。

被害學生家長認為，王姓高中生多次不當言語及行為，導致孩子多次就醫，心理健康權受到損害甚鉅，因此要求王姓高中生及其家長應連帶賠償慰撫金40萬元。

王姓高中生家長答辯指出，批評外貌美醜的言語及貼文，屬於主觀認定的言論自由，又無指名道姓，也多為疑問句，並非不法侵權行為，且高中生無法操控其他同學孤立同學，不能歸責，請求駁回被害同學家長請求。

法院認為，依據校方特殊事件會議紀錄、重大事件懲處會議紀錄內容，王姓高中生因言語霸凌，曾親筆書寫自述反省單及道歉信，且被害學生遭言語霸凌後，即有相關就醫紀錄並轉學，認定所為對其身心健康造成巨大侵害。

法院認為，王姓高中生各別霸凌行為輕微，因學生團體成員固定、社交人際關係連續發展，可能將累積造成同儕敵意，此非一般就學階段的青少年心理足以承受或調適，被害同學也無法脫離或排除不友善環境，審酌侵害程度與雙方資力，日前判決王姓高中生與其家長須連帶賠償7萬元，仍可上訴。