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盛竹如收20萬幫im.B拍廣告挨告 高檢署不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

im.B吸金案已在今年8月偵結起訴，但全台超過4000名的被害人自救會，認為前主播盛竹如im.B代言，同樣涉犯刑法詐欺罪及違反銀行法。台北地檢署日前因罪證不足，處分盛竹如不起訴，全案經告訴人、北檢分別提起再議，高檢署認為再議無理由予以駁回，盛竹如不起訴確定。

im.B自救會認為，受害投資人中，不少是看到盛竹如擔任im.B母公司台灣金隆代言人，相信其專業形象才決定投資，因此認為盛竹如是共犯而提告。當時檢方傳喚盛竹如，他坦承有替該公司拍廣告，但自己非代言人，廣告內容只是照著對方準備好的大字報念。

檢方查出，盛竹如僅收取台灣金隆20萬元代言費，但他並未投資，也缺乏證據顯示他對im.B吸金手法知情，今年8月認定他罪嫌不足不起訴。提告的自救會成員於是針對盛竹如詐欺罪部分聲請再議，北檢也依職權將全案送高檢署再議，但分別遭到高檢署駁回，盛竹如因此不起訴確定。

若該案告訴人仍不服再議案駁回結果，依刑事訴訟法可在接獲高檢署駁回處分書後，10天內委任律師，具狀向台北地院聲請自訴。

資深主播盛竹如收20萬幫im.B拍廣告遭被害人提告，獲高檢署不起訴確定。圖／聯合報系資料照片
資深主播盛竹如收20萬幫im.B拍廣告遭被害人提告，獲高檢署不起訴確定。圖／聯合報系資料照片

廣告 提告 吸金 詐欺 im.B 盛竹如

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