蹲牢2年高雄男出獄再當車手 詐領34萬元被逮一審判2年

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄周姓男子2019年才因毒品、詐欺罪入獄服刑2年10個月，沒想到，假釋出獄2年多，周男今年2月被詐團吸收擔任車手，4月27日、28日兩天就詐領4名被害人34萬元，經警方循線逮捕後，周男坦承以每筆詐金1％分潤作為酬勞，橋頭地院近日依詐欺累犯，將他判刑2年。

判決書指出，周男自今年2月即加入Telegram暱稱「金剛」、「周星哲」等多名共犯的詐欺集團，透過提領、帳戶層轉等製造金流斷點方式，掩飾該詐欺所得本質及去向，是具持續性、牟利性的不法結構組織。

本案經由陳姓、林姓、柯姓被害人向高雄市警局岡山、楠梓分局報案，循線逮獲周、曾、鄭、楊等4名被告，由橋頭地方檢察署檢察官謝欣如偵查起訴。

據悉，該組織車手主要聽從「收水」金剛指示，至指定地點拿提款卡提領受害人匯款，並將款項如實放置在「收水」原先置放提款卡位置，全程有另一名車手監控，以防發生黑吃黑現象。

經查，2021年周男才因詐欺罪自獄中假釋，但他並未反省，5年內再當車手，成為詐欺累犯，因此，法院審酌本案各次犯行，需加重其刑；但他自落網至法院審理時，就一般洗錢罪部分均坦承犯行，符合減輕其刑規定。

由於，周男迄今未能與被害人達成和解、調解，並賠償損失；法官經綜合考量，判處周男2年有期徒刑。全案仍可上訴。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

詐欺 車手 假釋

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