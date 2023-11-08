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吸毒中士復職案 北高行又出包稱誤載 檢討行政疏失

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照片
陸軍盧姓中士尿液驗出毒品反應遭撤職、停止任用一年，期滿申請回役被打回票，盧興訟，台北高等行政法院撤銷軍方處分，但最高行政法院發現北高行審判長沒簽名，簽名陪席法官未參予審判，有法院組織不合法錯誤，廢棄判決、發回更審。北高行回應判決並無法院組織不合法，是行政疏失，會深切檢討。

本案源於盧姓中士二○一八年間被發現尿液有毒品反應，遭軍方撤職並停止任用一年，盧停用期滿申請回役被打回票，他提行政訴訟救濟，北高行二○二一年十月十四日判決撤銷處分，軍方敗訴。案件上訴，最高行發現依北高行筆錄記載，參與二○二一年九月二日言詞辯論法官為審判長法官楊得君及法官畢乃俊、彭康凡，但言辯筆錄審判長法官欄位卻由「彭康凡」簽名，卷內資料也沒顯示有審判長因故不能簽名，改由資深陪席法官簽名情事。

另最高行依北高行判決正本顯示，判決是由審判長法官楊得君、法官周泰德、法官彭康凡作成，但周泰德未參與言詞辯論，卻參與判決，判決法院組織不合法，罕見以此理由廢棄發回。

北高行回應，案件參與言詞辯論合議庭法官確實是審判長楊得君、法官周泰德、法官彭康凡，判決原本及正本一致沒有錯誤，言詞辯論筆錄出席人員欄是書記官誤載為「法官畢乃俊」。又因法官彭康凡誤認言詞辯論筆錄是準備程序筆錄而在審判長欄位簽名，實際上判決沒有組織不合法情形，但行政上疏失造成如此結果，會深切檢討。

本案不是北高行首度出錯，先前判ＴＶＢＳ被裁罰八十萬元案件敗訴，上訴後被最高行發現審判長、法官誤載，上月十九日發回更審。

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