欠4500萬？魏德聖反告中影董座詐欺

導演魏德聖（中）與中影董事長郭台強因四五○○萬元債務反目，魏提告郭涉嫌詐欺等罪，昨到北檢出庭。記者房荷庭／攝影 導演魏德聖二○一一年拍攝名片「賽德克．巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，雙方衍生一筆四千五百萬元債務糾紛，郭台強持本票向法院聲請強制執行獲准，查封魏個人與公司財產；魏德聖認為自己遭設局欺騙，連「賽德克．巴萊」版權都不保，反告郭台強涉嫌詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪，台北地檢署昨天傳喚魏德聖，確認告訴內容。

庭訊結束，魏德聖離去前表示「很輕鬆」，未來會專注在自己的工作；委任律師黃秀蘭補充，去年本票裁定到今年強制執行，法院查封魏德聖所創辦果子電影辦公室，原本魏德聖非常信任中影，但聲請調查後，才發現一連串都是騙局，因此決定提告；檢察官昨傳喚魏德聖以告訴人身分到庭交代案情、辨認證物，下一次就會傳喚被告。

據了解，魏德聖認為郭台強不斷設局騙走果子電影和「賽德克．巴萊」著作權，及果子電影在中影國際股份。今年七月間，魏德聖透過果子電影發出聲明，指控「為什麼一家這麼大的企業集團，要做這麼惡劣的事情，來毀掉一個只想專心拍好電影的導演？」還質疑郭台強選在他執導的新片將在年底上映前，對他發動查封，是惡意營造他「欠債不還」假象，摧毀的不只是新片票房，還有他個人信用和名譽。

隔天，郭台強透過中影公司名義發出聲明，表示理解影視產業不景氣與投資風險高，也敬佩魏德聖有崇高理想去創作，為文化發展努力與貢獻。但現實上的借貸債務還是需要面對與解決，而非占用大眾媒體使簡單問題複雜化，浪費社會資源於私人權利義務間的問題。

郭台強當時以名下鑫鴻國際投資，持果子電影簽發的四五○○萬元本票，經提示本票仍未付款為由，向法院聲請強制執行。果子電影抗告，但法院認為本票各項記載皆符合票據法規定，屬於有效本票，果子電影稱雙方沒債權債務關係，是在爭執實體法律關係，不屬於本案審究範圍，二度駁回抗告。