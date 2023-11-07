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執行署「雙11」前開紅盤 2909萬元拍定豪華遊艇

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署所屬各分署今天盛大舉辦全國123聯合拍賣會，恰逢「雙11」前夕買氣佳，拍賣金額破6億元，最吸睛的拍賣物「豪華遊艇」以2909萬元拍定。

行政執行署表示，不動產拍定金額總計5億8402萬9302元，金額最高者是台中分署合併拍賣台中市北屯區大華段37筆土地及土地上2筆未辦保存登記建物，拍定金額高達4億6119萬9999元。

金額次高者是宜蘭分署拍賣基隆市暖暖區知名社區水岸豪宅，由抵押權人以4090萬元承受，義務人是基隆市的建設公司，公司滯納金額達1億2019萬餘元，由宜蘭分署查封拍賣公司名下豪宅，拍賣建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園，並包含地下二樓5個平面停車位。

此外，動產拍定金額是3310萬3615元，高雄分署拍賣的「AQUARIUS 1」豪華遊艇，拍定金額高達2909萬元，遊艇由高雄地方檢察署囑託高雄分署變價拍賣，船籍國為獅子山共和國，建造年份為2021年，總噸位高達104噸。

動產拍賣金額次高者，是宜蘭分署拍賣原創生醫股份有限公司股票35萬股，拍定金額300萬元，義務人王姓女子欠繳遺產稅、綜合所得稅遭移送執行，由來自台北的女性買家買受，並以刷卡方式一次付清。

行政執行署今天以2909萬元拍賣豪華遊輪。圖/行政執行署提供
行政執行署今天以2909萬元拍賣豪華遊輪。圖/行政執行署提供

遊艇 宜蘭 基隆

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