執行署「雙11」前開紅盤 2909萬元拍定豪華遊艇
法務部行政執行署所屬各分署今天盛大舉辦全國123聯合拍賣會，恰逢「雙11」前夕買氣佳，拍賣金額破6億元，最吸睛的拍賣物「豪華遊艇」以2909萬元拍定。
行政執行署表示，不動產拍定金額總計5億8402萬9302元，金額最高者是台中分署合併拍賣台中市北屯區大華段37筆土地及土地上2筆未辦保存登記建物，拍定金額高達4億6119萬9999元。
金額次高者是宜蘭分署拍賣基隆市暖暖區知名社區水岸豪宅，由抵押權人以4090萬元承受，義務人是基隆市的建設公司，公司滯納金額達1億2019萬餘元，由宜蘭分署查封拍賣公司名下豪宅，拍賣建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園，並包含地下二樓5個平面停車位。
此外，動產拍定金額是3310萬3615元，高雄分署拍賣的「AQUARIUS 1」豪華遊艇，拍定金額高達2909萬元，遊艇由高雄地方檢察署囑託高雄分署變價拍賣，船籍國為獅子山共和國，建造年份為2021年，總噸位高達104噸。
動產拍賣金額次高者，是宜蘭分署拍賣原創生醫股份有限公司股票35萬股，拍定金額300萬元，義務人王姓女子欠繳遺產稅、綜合所得稅遭移送執行，由來自台北的女性買家買受，並以刷卡方式一次付清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言