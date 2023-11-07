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女兵睡前點蚊香釀火燒厝！波及同棟建物外牆 法官判罰2萬元

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

19歲曾姓女軍人，今年3月間休假日在桃市中壢區租屋處，因為點蚊香未捻熄就入睡，導致蚊香餘燼在她入睡後1小時餘突然引火燃燒，除燒毀客廳外，火勢也波及同棟建物外牆，桃園地檢署依公共危險罪起訴並申請簡易判刑。桃園地院審結，將女兵依刑法失火罪，判處拘役20天，可易科罰金，本案可上訴。

判決指出，桃市中壢區普騰街38巷內某棟大樓8樓今年3月26日凌晨2點45分突然發生火警，火警警報器半夜時分相當嚇人，許多住戶在消防救難救護人員協助下疏散至1樓，火勢撲滅後，發現8樓起火戶的客廳內部物品、牆壁及天花板受火熱不等程度的燒損外，火勢也輕微波及同度建物9及10樓外牆。

根據桃市消防局第二救災救護大隊華勛分隊出動救火車到場撲滅後，火災調查科人員勘驗採證發現，原來是租住的曾姓女兵，前一天晚間返回住處時，曾在晚上10點時點蚊香驅蚊，由於沒有蚊香盤，她以厚紙板鋪底，上面放置酒瓶隔著，再將點燃的蚊香放在酒瓶上，直到26日清晨1點入睡前，蚊香仍持續燃著，沒想到凌晨2點45分，因為蚊香餘燼掉落引燃紙板釀災。

法官審酌，被告女兵燒點蚊香不慎而失火燒毀居家客廰物品及天花板，致生公安危險，犯罪所生危害程度非低，考量她犯後坦承犯行，態度良好，參酌警詢中自陳高中畢業等智識程度、現為職業為軍人、家庭經濟狀況勉持，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金，以資懲儆。

桃市中壢區普騰街巷內大樓，今年3月26日凌晨發生火警，所幸火勢在消防局第二救災救護大隊華勛分隊出動救火車，疏散大樓住戶，順利撲滅，清查發現是名女兵睡前點燃蚊香釀災，桃園地院審結，依失火罪判處女兵拘役20天，得易科罰金。圖／桃市消防局提供
桃市中壢區普騰街巷內大樓，今年3月26日凌晨發生火警，所幸火勢在消防局第二救災救護大隊華勛分隊出動救火車，疏散大樓住戶，順利撲滅，清查發現是名女兵睡前點燃蚊香釀災，桃園地院審結，依失火罪判處女兵拘役20天，得易科罰金。圖／桃市消防局提供
原租住在桃市中壢區普騰街巷內大樓的女兵，今年3月間因睡前點燃蚊香，沒想到餘燼釀災，火調科人員清查起火點就是放蚊香處，桃園地院審結，依失火罪判處女兵拘役20天，得易科罰金。圖／桃市消防局提供
原租住在桃市中壢區普騰街巷內大樓的女兵，今年3月間因睡前點燃蚊香，沒想到餘燼釀災，火調科人員清查起火點就是放蚊香處，桃園地院審結，依失火罪判處女兵拘役20天，得易科罰金。圖／桃市消防局提供

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