王梅英、許仕楓、蕭胤瑮 擬派台北、新北、花蓮地院院長

司法院人事審議委員會14日將審議獎懲與遷調提案，其中新北地方法院民事庭法官李昭融為法官法2020年新制上路後，3年來第一件由民眾請求評鑑法官且成立的案件；會中也將討論新北地院院長王梅英調派台北地院院長、花蓮地院院長許仕楓調派新北地院、最高法院調辦事法官蕭胤瑮調派花蓮地院院長案。

李昭融原是板橋簡易庭法官，她在承辦侵權行為損害賠償案件時，主動請當事人停止訴訟，並告知在停止期間屆滿前，將請書記官提醒具狀續行訴訟。詎料，李女在案件更換承審法官時，沒有告知，承審法官以吳姓原告未於4個月內聲請續行訴訟為由，終結訴訟。

法官評鑑委員會認為李昭融害吳姓原告需重行起訴並繳納裁判費，減損人民對司法的信任，明顯違反法官倫理規範，衡酌態樣、手段、目的和所生危害，認為「情節重大」但「無懲戒必要」，報由司法院交付人審會審議，建議給予警告。

此外，有地方法院「龍頭」之稱的台北地院，院長黃國忠將調任懲戒法院法官，空缺預計由王梅英接任。王梅英為德國慕尼黑大學法學碩士，法學素養深厚、行政經驗豐富，曾任士林地院和最高法院法官、台灣高等法院庭長、司法院司法行政廳廳長等職，她擔任司法行政廳廳長期間促成法院組織法修法，推動最高法院統一見解的「大法庭」制度。

不過台北地院籌畫的華山司法園區興建計畫未來要如何進行，對王梅英來說將是一大考驗。

許仕楓曾任法官協會理事長，也是司改國是會議分組委員，她對司法改革提出建言，指要體會美國聯邦最高法院石柱下烏龜所象徵的意義「緩慢而堅定（slow but steady）」，讓蔡英文印象深刻，但她也說，最好不要太慢 (slow)，可以「盡快但堅定」。

蕭胤瑮對於民事程序法的學理及實務、家事和少年事件相當熟稔。

本次人審會也將審議屏東地院候補法官林政斌遷調台南地院候補法官案、審查新北地院試署法官薛巧翊實授、新竹地院候補法官黃世誠與王怡蓁試署審查案等。