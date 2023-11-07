才放1天假…2天兵「結婚騙14天假期」 遭長官家訪識破下場曝光

顏姓、張姓2名義務役新兵今年6月13日入伍，為騙取婚假竟於8月間至北市南港區公所辦理結婚登記後，持戶口名簿及結婚證明書向長官請婚假，長官察覺有異前往2人住處查訪當場識破。新北地檢署依違反陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪緩起訴1年，命2人各支付公庫3萬元。

據了解，顏姓、張姓2名男性義務役新兵於新北市五股憲兵訓練中心服役，疑似為了騙婚假竟於今年8月11日上午前往台北市南港區公所辦理結婚登記，2人再持結婚證明書、戶口名簿及身分證向長官申請婚假。部隊長官核准婚假後驚覺有異，隔天前往2人住處查訪當場戳破謊言，2人僅放了1天婚假就遭識破，隨後由新北市憲兵隊依法移送新北地檢署偵辦。

檢方考量2人素行尚可，加上坦承犯行深表悔悟，依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽」罪嫌及行使使公務員登載不實文書罪，予以緩起訴處分期間1年，並命2人支付公庫各3萬元。