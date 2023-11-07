雲林越南熟女網路尋真愛 遇上愛情騙子換來一身債

雲林縣越南籍劉女，已離婚多年靠打零工維生，今年9月在網路認識自稱是建商的男網友，原以為遇上真情男，雙方透過LINE經常聊天，男方體貼溫暖、瘋狂示愛，雙方只見過一面即以老公、老婆相稱，劉女墜入情網，動起再婚念頭，不疑有詐積蓄全給還向銀行貸款給男方，背負近百萬元債務，直到最近夢醒發現詐騙報警抓人，虎尾分局今天逮捕負責取錢的閰姓詐欺通緝犯。

42歲越南籍劉女，嫁來台灣不久離婚，靠微薄薪水收入獨自一人生活，日子一久感到寂寞，在網路認識一男子，為取信劉女還於認識不久後，親自見面約會1次，兩人天天聊天，甜言蜜語感情進展快速開始交往，不久對方即佯稱工地蓋房缺資金，更教劉如何用機車去借貸，今年9月男友的閻姓表弟即到劉女租屋處收取現金46萬元。

男友食髓知味，承諾將賣掉1間房子，就能幫忙還掉所有貸款，讓她過上好日子，劉女為愛再度至銀行借貸40萬元，直到最近她詢問張男「在哪裡蓋房子？建案名稱？」，男友均閃爍其詞顧左右言他，直至一次男友要求她匯款2萬元，沒想到對方給的帳戶卻是「警示帳戶」，劉女大夢初醒，趕緊報警請幫忙擋下貸款。

虎尾分局長吳正文指示成立專案小組查緝，今天緝獲1名閰姓車手詐欺通緝犯，閻還一度猛力反抗但仍被壓制逮捕，閻供稱他只是奉指示去取錢，劉女也說交往的男子不是他，訊後移送雲林地檢署聲押獲准。警方呼籲，假交友真詐財案件層出不窮，民眾要格外小心，遇可疑可撥打165反詐騙專線，或就近派出所請求警方協助。