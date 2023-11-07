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每個月到大陸與國台辦連繫10年 政黨主席犯反滲透法遭限境

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣人民共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘被控收受國台辦官員資助財物、新冠肺炎試劑影響台灣選舉，依反滲透法等罪起訴；林、鄭限制出境、出海期限已屆，台北地院讓林、鄭表示意見，審酌後裁定他們本月5日起限制出境、出海8月。

裁定指出，林、鄭2022年10月8日偵查中被限制出境、出海8月，檢方聲請延長限制出境、出海，經法院2023年5月31日裁定准延長四個月至2023年10月6日。

不過，檢方2023年10月5日起訴林德旺、鄭建炘，依規定因剩餘期間未滿1個月應延長為1個月到本月4日，本月1日法院開庭讓林、鄭陳述意見。

法官審理認為，林德旺自承在大陸經商30年，有在上海投資，鄭建炘自承受林資助1萬美元參選，將陳抗活動的影像檔傳送予給「王裕慶」的大陸人士，以便日後前往大陸地區做生意。

由入出境資訊可知，林德旺自新冠肺炎疫情發生前的2016年1月至2020年1月，幾乎每月出入境大陸地區，鄭建炘自2016年起也頻繁出入境大陸，都有受大陸當局資助的能力。

裁定書說，權衡國家司法權有效行使，參酌林德旺、鄭建炘的意見，認為林、鄭都還有限制出境、出海的必要，裁定自2023年11月5日起限制出境、出海8月到2024年7月4日止。

檢察官指控，林德旺2017年起以台灣人民共產黨主席身分在大陸接觸國台辦政黨局等官員，多次邀請國台辦官員來台，與國台辦政黨局副局長胡春光持續連繫超過10年以上。

檢調查出，2018年林德旺受胡春光指示參選台南市議員，2022年則提名鄭建炘參選台北市議員，競選時收受國台辦提供的台幣3萬元、美元1萬元及4700劑COVID-19試劑，還於美國前眾議長裴洛西來台時辦理20多場陳情抗議，事後發放走路工500元與檢驗試劑，但未遂。

檢方認為，台灣人民共產黨為唯一使用共產理念在台合法登記的政黨，審酌林、鄭被滲透長達10年，依違反公職人員選舉罷免法、反滲透法起訴，從重求刑。

台灣人民共產黨主席林德旺(右)。圖／聯合報系資料照片
台灣人民共產黨主席林德旺(右)。圖／聯合報系資料照片

林德旺 國台辦 反滲透法

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