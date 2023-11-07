高雄行車糾紛揮拳沒打到人反遭痛毆 不滿法官輕判上訴駁回

高雄許姓男子去年行經大社區永宏巷時，因行車糾紛與倪姓男騎士掀起口角衝突，事後，倪男停等某電桿前時，許男竟徒手向倪男揮拳，被倪男閃躲後，一旁魏姓友人見狀，與倪男一同持安全帽痛毆許男，造成許頭部、眼部外傷，事後倪自首與魏男依傷害罪被法院一審判刑2月，許不服上訴，遭法院駁回。

判決書指出，橋頭簡易庭審酌，肇因起於許、倪二人行車糾紛演變成暴力相向，而許男雖先向倪揮拳動粗，但倪、魏二人恣意連續暴力相向，造成許男頭部外傷、右眉撕裂傷共5公分、右眼結膜下出血等傷害。

在一審法院準備程序時，倪、魏二人皆坦承犯行，經查，倪、魏二人過去皆有前科，素行非佳，但事後皆有意進行賠償和解，但遭到許男拒絕。

此外，倪男因自首符合減輕刑罰規定，但法院考量，此次衝突緣自倪、許二人行車糾紛、口角衝突，因而與魏男量處相同刑度，因此，橋頭簡易庭向倪、魏二人判處2月徒刑。

對於，橋頭簡易庭判決，許男認為判刑過輕，不服上訴二審。

許男指出，因倪、魏二人所談賠償金過輕，並非無意調解，再者，許向檢方供稱，倪、魏二人事後曾在他住家外徘徊出現，讓他心生畏懼，再者兩人犯後一度否認犯行，態度不佳，許男認為，兩人量刑過輕，與法不合。

由於，倪、魏於法院時指出，當時里長曾要求二人親赴許男家，當面致歉進行調解，因此，當時並非要對許男不利，法院認為，許上訴並無理由，予以駁回。