快訊

明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄行車糾紛揮拳沒打到人反遭痛毆 不滿法官輕判上訴駁回

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄許姓男子去年行經大社區永宏巷時，因行車糾紛與倪姓男騎士掀起口角衝突，事後，倪男停等某電桿前時，許男竟徒手向倪男揮拳，被倪男閃躲後，一旁魏姓友人見狀，與倪男一同持安全帽痛毆許男，造成許頭部、眼部外傷，事後倪自首與魏男依傷害罪被法院一審判刑2月，許不服上訴，遭法院駁回。

判決書指出，橋頭簡易庭審酌，肇因起於許、倪二人行車糾紛演變成暴力相向，而許男雖先向倪揮拳動粗，但倪、魏二人恣意連續暴力相向，造成許男頭部外傷、右眉撕裂傷共5公分、右眼結膜下出血等傷害。

在一審法院準備程序時，倪、魏二人皆坦承犯行，經查，倪、魏二人過去皆有前科，素行非佳，但事後皆有意進行賠償和解，但遭到許男拒絕。

此外，倪男因自首符合減輕刑罰規定，但法院考量，此次衝突緣自倪、許二人行車糾紛、口角衝突，因而與魏男量處相同刑度，因此，橋頭簡易庭向倪、魏二人判處2月徒刑。

對於，橋頭簡易庭判決，許男認為判刑過輕，不服上訴二審。

許男指出，因倪、魏二人所談賠償金過輕，並非無意調解，再者，許向檢方供稱，倪、魏二人事後曾在他住家外徘徊出現，讓他心生畏懼，再者兩人犯後一度否認犯行，態度不佳，許男認為，兩人量刑過輕，與法不合。

由於，倪、魏於法院時指出，當時里長曾要求二人親赴許男家，當面致歉進行調解，因此，當時並非要對許男不利，法院認為，許上訴並無理由，予以駁回。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

自首 傷害罪

延伸閱讀

苗栗三義鄉代江明政涉買票丟官 二審判3年7月

賽前情報／高雄富邦馬拉松 全馬300列車配速計劃

賽前情報／高雄富邦馬拉松 全馬400列車配速計劃

竹聯明仁會成員汐止打人砸店放鞭炮 士檢起訴6人

相關新聞

軍情局破天荒遭搜索！2軍官涉詐領獎金千萬被訴 法院裁定揭密

軍事情報局今年破天荒遭檢調搜索，女上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉從2018年起詐領情報協助獎金，至少1千萬元，2人均遭羈押。...

上班爽睡…移民署高官又派主管職 昔日受屈下屬難接受

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽今年1月遭基層投訴常於上班時間打瞌睡、刁難生理假、拿基層獎金做公關及要求同事分擔民眾機票費...

高雄行車糾紛揮拳沒打到人反遭痛毆 不滿法官輕判上訴駁回

高雄許姓男子去年行經大社區永宏巷時，因行車糾紛與倪姓男騎士掀起口角衝突，事後，倪男停等某電桿前時，許男竟徒手向倪男揮拳，...

青埔夜晚不安寧…警11小時攔查8車噪音超標 還有無照駕駛

桃園中壢青埔有民眾反映夜間有噪音，警方於青埔路上自晚間7時至今上午6時，總共攔查到14輛改裝機車，其中有8輛經環保局人員...

少1席議員！彰化議員被判當選無效 不符2要件「落選頭」無法遞補

彰化縣第五選區縣議員洪本成緊急聲請假處分取得登記競選資格，仍因涉貪被判當選無效定讞，依法同一選區不能遞補，「落選頭」歐陽...

刑泰釗提大衛王對戰巨人歌利亞 指示查察境外勢力介入選舉

法務部在基隆召開選舉查察分區座談會議，基隆地檢署今天表示，檢察總長刑泰釗舉聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉查賄同仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。