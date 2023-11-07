軍情局破天荒遭搜索！2軍官涉詐領獎金千萬被訴 法院裁定揭密

軍事情報局今年破天荒遭檢調搜索，女上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉從2018年起詐領情報協助獎金，至少1千萬元，2人均遭羈押。日前士林地檢署偵結，依貪汙詐取財物等罪嫌起訴，經移審法院裁定續押。

士林地檢署指出，軍情局女上校蘇永玲及中校蘇薪名涉詐領財物，以不實資料共同詐領與情報業務相關工作經費「情報協助獎金1千萬元」偵查中羈押獲准。全案日前偵結，2人涉犯貪汙治罪條例，「公務員利用職務上機會詐取財物」、行使公務員登載不實公文書及洗錢罪嫌遭起訴，且案經移審士林地方法院，續行羈押。檢方指出，此案是情報機關主動發掘報請指揮，因涉及國家機密，查明案件起訴，遏止影響危害國家情報工作。

蘇永玲日前不服法院羈押禁見處分，聲請撤銷處分。士林地方法院駁回聲請。法院裁定揭秘這起貪汙案，蘇永玲認為，她坦承犯行、繳回犯罪所得，沒有勾串滅證之虞，希望不要羈押，就算她和蘇薪名的供詞有些地方不同，但不影響罪責，案件爆發後，她已遭停職，無反覆實施之虞，請求撤銷原處分。

合議庭裁定指出，蘇永玲認罪，有經費核發及情蒐績效統計表、與同案被告蘇薪名對話紀錄等證據，被告向檢察官稱，她從2018年4月起，因信任蘇薪名確有情報人員存在，才沒有提出懷疑，直到2019、2020年間才知道蘇薪名有自行使用款項。

法院指出，全案尚未行準備程序，無從得知檢方、辯護人是否傳喚證人釐清案情，被告在交互詰問證人前，仍有勾串共犯或證人之虞，且涉犯七年以上重罪，共同詐得金額超過1000萬新台幣，可預期法院有可能宣告較重刑度，被告有可能逃避審判程序，受命法官裁定羈押禁見核署適當、必要，無違背比例原則，駁回聲請。