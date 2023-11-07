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上班爽睡…移民署高官又派主管職 昔日受屈下屬難接受

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽今年1月因上班常打瞌睡遭拔官，未料不到半年卻又派任雲林縣站主任。圖／讀者提供
移民署新竹縣服務站前主任黃清欽今年1月因上班常打瞌睡遭拔官，未料不到半年卻又派任雲林縣站主任。圖／讀者提供

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽今年1月遭基層投訴常於上班時間打瞌睡、刁難生理假、拿基層獎金做公關及要求同事分擔民眾機票費用等遭調離主管職，不到半年時間，黃清欽就改派雲林縣站主任，擔任主管職，月薪逾10萬。消息傳回新竹，曾在黃清欽底下做事的下屬也難以接受，直呼：「讓其他認真工作的公僕情何以堪？」

監察院立案調查指出，黃清欽遭檢舉事項包括常於上班時間打瞌睡、刁難生理假、禁止用補休出國旅遊、拿基層獎金做公關、要求同事分擔民眾機票費用以及非上班時間以通訊軟體聯繫下屬，若未即時回應，就會遭指責等。移民署政風室調查後認定部分事項屬實，但最終僅口頭告誡，直到媒體爆出才將黃清欽調整至中區事務大隊支援。

不過不到半年時間，黃清欽旋即改派雲林縣站主任，擔任主管職，監察院認為移民署人事調度不當有違失，要求檢討改善，監察院也約詢黃清欽進行業務抽測，更驗證其專業能力不足，認為移民署應審慎評估黃清欽擔任單位主管的適任性，但調查結果出爐至今已超過1個多月，監察院還未收到移民署任何回覆。

消息傳回新竹，曾在黃清欽底下做事的下屬也對移民署處置感到心寒。A下屬指出，雖然早就知道他又調派主管職，但還是難以接受，黃清欽調去雲林縣站後，不久就遭到監察院立案調查，他接受調查後就提出退休，但最後未獲准，於是又繼續占涼缺，照領10萬多薪水，當初大家不斷申訴、檢舉都被「搓掉」，直到爆料給媒體移民署才有動作，但最後也是不了了之。

B下屬認為，黃清欽已經屆臨退休，希望他能快點離開移民署，不要再讓更多同仁工作如此的辛苦。

「連監察院都動不了他，到底是誰在撐腰？」另名C下屬憤怒指出，之前有一說，駐外主管每3年輪調一次，若犯錯恐打入冷宮永難翻身，但黃清欽顯然是體制外的獨立個體，從被爆料至今未出面認錯，只是一味的為自己喬後路，還真的被他喬到一個更爽的南部主管缺，移民署輕輕放下的尺度連監察院都看不下去，更是讓他食髓知味，「要讓其他認真工作的公僕情何以堪？」

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽因上班常打瞌睡遭拔官，不到半年又改派主管職，曾在黃清欽底下做事的下屬認為難以接受。記者黃羿馨／攝影
移民署新竹縣服務站前主任黃清欽因上班常打瞌睡遭拔官，不到半年又改派主管職，曾在黃清欽底下做事的下屬認為難以接受。記者黃羿馨／攝影

移民署 主管 監察院

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