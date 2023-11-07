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刑泰釗提大衛王對戰巨人歌利亞 指示查察境外勢力介入選舉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部在基隆召開選舉查察分區座談會議，基隆地檢署今天表示，檢察總長刑泰釗舉聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉查賄同仁像大衛王審時度勢，靜觀應變，攻其不備，最終取得偵辦案件的勝利。各機關並應嚴守行政中立及程序正義，才能贏得人民信賴。

第16任總統、副總統暨第11屆立法委員選舉明年1月13日投票，基隆地檢署昨天下午在基隆市警察局交通隊大禮堂，辦理選舉查察分區座談會議，法務部常務次長黃謀信、最高檢察署檢察總長邢泰釗和法務部檢察司、廉政署副署長馮成、高檢署、調查局、警政署刑事局和移民署北區事務大隊幹部出席，提振第一線查賄團隊士氣。

主持會議的基隆地檢署檢察長李嘉明說，選舉查察工作以地檢署為核心，集結警察、調查、廉政及移民等機關密切合作，除傳統查賄制暴外，並將阻絕境外勢力介入選舉、斷絕賭盤效應及杜絕假訊息干擾等列為工作重點，並將反賄選融入民眾生活，確保選舉公平、公正。

出席單位也分別就選情分析、區域特性、查賄部署暨具體措施、情資蒐報狀況等工作提出報告。法務部檢察司長郭永發說，法務部已建置金融資料調閱平台等工具，提醒選舉賭盤案件應儘速偵辦處理，防止選情受到賭盤影響。

黃謀信表示，選舉相關法令部分已有修正，如經營選舉賭博及下賭簽注者刑責的加重、深偽影音成為獨立犯罪型態、增列幽靈人口處罰等，適用法律必須正確。個案偵辦務必嚴守偵查不公開，並須留意相類似個案間平等處理。

邢泰釗指示查賄團隊應精準研析、過濾清資，將有限司法資源有效利用，精準打擊，遇有重大案件，檢察長、主任檢察官應立即組成機動小組積極介入。反賄宣導應「做得早」、「做得透」、「做得好」，使人民有感，進而願意檢舉。檢舉獎金要趕快發、公平發，並落實保密。

阻絕境外勢力介入選舉案件不易偵辦，刑泰釗舉聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉工作團隊成員能像大衛王一樣，擅於審時度勢，在敵我實力相差懸殊不利處境下，仍能靜觀應變，攻其不備，讓偵辦工作最終取得勝利。

法務部在基隆召開選舉查察分區座談會議，提振第一線選舉查察團隊士氣。記者邱瑞杰／翻攝
法務部在基隆召開選舉查察分區座談會議，提振第一線選舉查察團隊士氣。記者邱瑞杰／翻攝
法務部在基隆召開選舉查察分區座談會議，提振第一線選舉查察團隊士氣。記者邱瑞杰／翻攝
法務部在基隆召開選舉查察分區座談會議，提振第一線選舉查察團隊士氣。記者邱瑞杰／翻攝
檢察總長邢泰釗舉聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉同仁努力查察阻絕境外勢力介入選舉。記者邱瑞杰／翻攝
檢察總長邢泰釗舉聖經大衛王與巨人歌利亞的戰鬥為例，期勉同仁努力查察阻絕境外勢力介入選舉。記者邱瑞杰／翻攝

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