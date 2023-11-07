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竹聯幫忠堂分會詐騙洗錢 金額高達7.8億元

中央社／ 高雄7日電

高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案，逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦。集團以假投資APP行騙，共50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元。

高雄市警察局刑事警察大隊今天在破案記者會上指出，高雄地檢署檢察官呂尚恩日前接獲民眾報案，遭假投資手法詐騙。檢警查出，詐欺集團以假投資手法詐騙被害人，成立某電子商務公司，以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢。

經查，此詐騙集團以LINE投資群組吸引民眾，群組內介紹被害人加入假投資APP，讓民眾儲值抽股票，等到被害人抽中股票後想賣出，網站客服便以各種理由推託拒絕出金。

地檢署與刑大第5大隊組成專案小組追查，今年10月持搜索票、拘票，當場查獲44歲吳男、32歲林男2人違法事證，另查扣手機、電腦、新台幣14萬元、美金5000元、竹聯愛心聯盟徽章、竹聯幫忠堂徽章及竹聯幫忠堂匾額等證物。

刑大指出，此電子商務公司以層層帳戶掩飾，將贓款不斷匯入不同帳戶後，再由旗下員工將贓款以現金或匯款方式調度至配合的幣商，由幣商購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定電子錢包。

高雄市刑大大隊長鄢志豪指出，不法歹徒常利用虛擬通貨交易詐騙、洗錢，因此交易手法具匿名性、不易追查等特性；民眾在投資、交易虛擬通貨一定要謹慎，不要輕信未經認證幣商，避免落入詐騙陷阱。詐騙手法推層出新不勝枚舉，民眾可撥打「165」反詐騙專線諮詢求證。

詐騙集團 虛擬貨幣 竹聯幫

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