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求復合不成潑油縱火燒屋 害前女友19次植皮「全身有火在燒」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

黃姓男子前年要求前女友復合未果，提2桶汽油到對方住處嗆聲「要死一起死」，並縱火燒房子害前女友全身80%燒傷，已接受19次植皮手術，終身無法曬太陽，最高法院依殺人未遂罪判刑9年定讞。

黃和前女友是國小同學，兩人2018年成為男女朋友，之後分手黃心有不甘，要求前女友復合遭拒絕，黃2021年9月10日上午8時許到加油站購買2桶汽油，帶至前女友位於新北市的住處，嗆聲「我來了我就不打算走」、「如果不復合的話，要毀一起毀」、「要死一起死」。

黃在客廳、臥室及陽台洗衣機等處潑灑汽油後，再將前女友拖入臥室內並關上房門，再迫使對方和自己坐在臥室地面，拿打火機點燃汽油，火勢蔓延並發生氣爆，住家消防灑水設備自動啟動撲滅火勢，才未持續燃燒，但前女友臉部、頸部、前胸、背部、四肢2到3度燒傷，占全身80%表面積，送醫後撿回一命。

黃坦承縱火但否認犯行，供稱他雖然有用打火機點火，但他只是想要自焚，且他是把汽油淋在自己身上，沒有印象是否有潑灑在客廳、臥室，另外他確定沒有潑前女友。

前女友作證指出，當下覺得自己死定了也無法逃跑，只能把眼睛閉起來，接著聽到氣爆聲，家裡的灑水系統啟動，大概30秒內火有被撲滅，但是她發現地上都是自己燒掉的皮。

前女友表示，燒傷皮膚攣縮造成全身發麻，每個彎曲展開的肢體動作，皮膚就像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，夏天只能從頭包到腳，無法散熱排汗，全身就像有火在燒，完全無法有戶外活動，且需不斷的開刀，週而復始照顧傷口及漫長復建期的辛苦，喪失外在自信心，完全不想出門，失去房子車子、失去原本應有的人生。

法院認為，黃因感情問題持續騷擾前女友，又潑灑汽油縱火，強拉前女友留在現場，欲致她於死，使告訴人極度恐慌，至今已接受19次植皮手術，且需長期治療及復健，承受龐大醫藥費負擔，一、二審皆依殺人未遂罪判刑9年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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女友 縱火

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