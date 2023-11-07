傷口抹鹽凌虐、亂棍打到他洗腎1年 凶殘下場判賠425萬
台中李姓男子和林姓友人因債務、感情問題，夥同王姓男子及其謝姓妻子朝林亂棍揮打，並在傷口抹鹽凌虐，林送醫插管撿回一命，洗腎近1年才恢復，3人各被依重傷害未遂判刑；林再就精神撫慰、勞動力減損等求償，因王男已死亡，法院判李男、謝女一共應給付林425萬元，可上訴。
檢警調查，李男為向林男索討債務、處理感情問題，2019年11月7日夥同王男及其謝姓妻子一同到林的租屋處，先將林拖進廁所拿蓮蓬頭痛毆，又亮西瓜刀恐嚇、拿繩索綑綁逼他簽立108萬元本票。
李男等人後又將林帶往附近國小操場命他站在正中間，更分別拿球棒、甩棍、角鋼等朝他猛打一頓，還特意去買鹽巴往他傷口抹塗、淋灑凌虐，直到凌晨剛好有烏日分局警方巡邏發現眾人才停手。
但林當時被虐到癱軟在地，緊急送醫發現橫紋肌溶解、幾性呼吸衰竭，性命垂危經插管人工呼吸器輔助，在急診住了11天才轉普通病房撿回一命，但腎功能嚴重受損，經洗腎近1年才大致恢復；刑事一審依共同犯重傷未遂罪，判王男、謝女及李男各4年2月、3年1月，4年5月。
林男事後再提民事求償，由於王男已死亡，林主張遭痛毆凌虐後，仍存有創傷後壓力症候群、腎臟功能低下、免疫功能低下等後遺症，就醫療、看護、薪資、勞動力減損，及精神撫慰等，一共向謝女、李男求償450萬元。
對此，李男沒到庭辯論也未提出任何書狀聲明或陳述，謝女則具狀表示她須扶養2名小孩，金融帳戶被凍結，名下也沒財產，沒辦法負擔這麼多錢。
民事庭根據醫院鑑定，認定林男遭毆後勞動力減損達21%，且案發時他僅23歲，大學肄業後從事水電學徒，月薪3萬5000元，其勞動力減損損害達197萬多元，並審酌他遭毆洗腎等痛苦，精神撫慰金以80萬元為適當，連同醫藥、看護及薪資損失等，一共判李男、謝女應給付他425萬2302元。
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