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影／屏東刺青店遭縱火！老闆搶救1周隨妻亡 家屬跪求縣長盼處重刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，火勢迅速延燒，造成28歲陳姓老闆娘急救不治，30歲黃姓老闆經送醫雖恢復生命徵象，但因肺吸入性嗆傷太嚴重、導致腦部缺氧、燒傷面積達75%，在加護病房搶救約1周，仍不幸於5日死亡。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。

19歲許姓嫌犯於10月29日凌晨4點7分左右，到刺青店前潑灑汽油，點燃店外2輛機車，造成居住在店內3樓的30歲黃姓老闆及28歲陳姓老闆娘不幸過世。黃父哽咽表示，兒子非常不甘，因為他很疼老婆，撐這麼多天就是希望還能好起來做些事情，2人很堅強、很孝順又懂事，「這個媳婦就要我的女兒一樣」，他們買了房、車，待穩定後還要生孩子，大好前程與美夢卻被許嫌破壞，非常不捨。

黃父控訴，事發至今10天，許嫌的家人都沒有出面道歉，反而第一時間找律師企圖減刑，叫受害者家屬情何以堪？「做人父、母有教導責任，應出面講一下話，到現在都沒有出來」，家屬不接受任何道歉、不接受任何協商換取減刑，殺人就是要付出應有代價，希望司法處以重刑，發揮嚇阻犯罪效果，讓百姓能有安全感，「不希望其他人也跟我一樣發生這樣的憾事」。

黃父說，許嫌是兒子以前的客人，一年前就有曾到店消費，今年再到店，他要求兒子要再幫他刺青，被兒子告知說需要排隊，但對方卻強硬要兒子幫他插隊，之後就一直賴在店裡，躺沙發、椅子，趕都趕不走，可能兒子講了重話驅趕，引起對方不悅，他就去店縱火。

縣長周春米表示，屏東縱火案釀2死，令人感到非常沉痛，許姓縱火嫌犯已被逮補，目前正羈押在看守所，後續由檢察官盡速偵辦，還給家屬事實與公道，後續相關法律協助會聯繫犯保協會提供協助，「請家屬保重，會盡能力協助。」

周春米說，縣府必須確保社會大眾有安居的權利，不能驚心害怕地生活，司法要還給家屬公道，釀成重大悲劇的行為者一定要負起應負的責任。

屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影
屏東市民享路一間刺青店10月29日凌晨4點遭人縱火，釀2死。縣長周春米今到靈堂致意，家屬當場下跪向周遞送陳情書，盼司法處以重刑，還給家屬公道。記者張已亷／攝影

老闆娘 縱火

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