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停車場管理員500收購又偽簽郭台銘連署書 士院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

石男涉嫌偽造、收購連署書遭羈押禁見（圖內人物與新聞事件無關）。圖／本報資料照片
石男涉嫌偽造、收購連署書遭羈押禁見（圖內人物與新聞事件無關）。圖／本報資料照片

鴻海集團創辦人郭台銘連署已結束，士林地檢署偵辦涉不法案件持續收網，檢方發現有1張連署書對價250元情事，今再度執行搜索3處，約談曾任停車場管理員石姓男子1人到案，涉以500元收購及偽造連署書，訊後向法院聲押禁見獲准。

士檢指出，連署行賄案件追查曾擔任某停車場管理員石姓男子，涉以500元收購連署書，並透過不明管道取得不知情民眾的身分證件正反面，並偽造簽名製作連署書。昨日指揮士林調查站搜索北投、蘆洲等3處，認石男涉犯總統副總統選罷法第87條第1項第2款連署行賄、偽造文書、詐欺、個人資料保護法等，向法院聲押。

士林地方法院表示，石姓被告經訊問後，認犯罪嫌疑重大，又有相關滅證事實，供述與其他共犯歧異，並有其他證人尚待傳喚到庭確認，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難偵查，裁定羈押禁見。

士檢掌握，台北市某張姓前里長於當地有相當人脈，疑似為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20餘萬元報酬，換取達成1千份連署書，明顯有對價關係，涉犯連署行賄罪，陸續交付空白連署書予熟識親友，並稱「1張連署書250元」。

張姓前里長11月1日遭聲押獲准，士檢陸續約談去年選台北市議員第一選區（北投、士林）落選的65歲蘇府庭，以及郭台銘投資的快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚，蘇、廖2人各以30萬元交保候傳。

連署書 郭台銘 2024選舉 2024總統選舉

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