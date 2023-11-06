不爽對方未保持安全距離又逼車 他拿空氣槍射擊GG了
在桃園市工作的27歲趙姓男子，2年前某夜駕車搭載劉姓友人由楊梅往桃園方向行駛，途中認為傅某行車未保持安全距離，有逼車之嫌，因而心生不滿，一路追逐傅男，為了讓對方停車理論，趙男除持空氣槍射擊傅某車輛右前葉子板，還直接駕車斜停在傅的車前，阻擋對方離去，桃園地檢署依妨害自由、毀損等罪起訴，桃園地院審結，依強制罪將他判處徒刑4月，得易科罰金，可上訴。
判決指出，趙姓男子2021年10月6日晚間8點，駕車搭載劉姓友人，由桃園楊梅往桃園方向行駛，行經平鎮區某路段時，因趙男認為傅姓男子駕車時未保持安全距離而有逼車嫌疑，以致心生不滿，想讓傅某提車並上前理論，雙方經一陣追逐後，於44分鐘後，終於在中壢區中華路一段與忠孝路口趁停等紅綠燈找到機會。
判決說，趙男基於強制、毀棄損壞犯意，手持無殺傷力的空氣槍朝傅某所駕車輛的右前葉子板處射擊，致右前葉子板、右前A柱凹陷毀損，以此強暴方式欲迫使傅某停車失敗，趙竟然直接駕車斜停在傅某車前，迫使傅某停車妨害他自由駕車離去的權利，案經傅某向中壢警分局提告。
法官審酌，趙姓被告在公路上公然以空氣槍射擊的方式恐嚇傅姓告訴人，並逼使傅某停車，趙的犯行對於傅某危害的程度甚大、毀損犯行對傅某所生損害程度，雖然犯後迄未賠償、但趙男在法院審理時，終能坦承犯行等一切情狀，量處徒刑4個月，並諭知易科罰金。
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