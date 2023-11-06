幫郭台銘買連署書 郭倍宏後援會總會長陳乃靜收押禁見
高雄小英志工協會總會長曾睿涵、民進黨黨代表李榮盛日前被控幫郭台銘以對價方式取得連署書，檢方複訊後曾以30萬元交保，李則聲押獲准。檢調查賄不停，再追出高雄市前議員陳乃靜也涉嫌幫郭台銘賄選，昨天檢調前往陳乃靜家中帶人，複訊後今下午聲押獲准。
檢調查出，陳乃靜指示另兩名陳姓男子，以每份500元價碼向民眾收購郭台銘的連署書，從9月底至10月間，至少蒐集超過千份，昨天見時機成熟，先後前往3人住處帶人，依違反總統副總統選舉罷免法偵辦。
陳乃靜曾於2002年以無黨籍當選市議員，後來未爭取連任退居幕後，負責地方選舉操盤；今年8月12日晚間，高雄市第六選區（前金、新興、苓雅、鹽埕、鼓山）立委參選人郭倍宏，舉辦喜樂島聯盟後援總會成立大會，郭倍宏授旗給陳乃靜，由陳擔任後援會總會長。
高雄市第六選區因立委趙天麟爆出桃色風波退選，民進黨改推市議員黃捷上場，對戰國民黨立委參選人陳美雅及郭倍宏，原本第六選區呈現「三腳督」局面，如今因陳乃靜涉嫌幫郭台銘收集連署書而收押，影響郭倍宏組織布局，恐對選情衝擊不小。
郭台銘連署接連被查出涉賄，10月底雄檢展開大動作選前查賄，兵分六路帶回19人相關被告及證人，其中，7名被告包含民進黨高雄黨部執委曾睿涵，引起各界譁然。
曾女還身兼高雄市政府顧問職位，因他涉嫌以500元買連署書，當晚檢方複訊後，被裁定30萬元交保，隔天市府顧問一職遭解除，並接受黨紀處分，黨員身分遭開除。
本月1日，民進黨全國黨代表李榮盛，也涉嫌幫曾睿涵收集連署書，雄檢指揮警調前往兩處搜索，扣得相關證物，並帶回李男以及4名證人到案說明，李男涉嫌利用經營的機車行保戶資料協助連署，因罪嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。
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