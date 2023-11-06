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士檢偵辦連署郭台銘疑涉不法 今搜索再聲押1人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘連署已結束，士林地檢署仍持續偵辦涉不法案件，檢方發現有1張連署書對價250元情事，今再度執行搜索3處，約談石姓男子1人到案，訊後認為石犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

士檢掌握，台北市某張姓前里長於當地有相當人脈，疑似為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20餘萬元報酬，換取達成1千份連署書，明顯有對價關係，涉犯連署行賄罪，陸續交付空白連署書予熟識親友，並稱「1張連署書250元」。

張姓前里長11月1日遭聲押獲准，士檢陸續約談去年選台北市議員第一選區（北投、士林）落選的65歲蘇府庭，以及郭台銘投資的快篩口水機的富佳生技公司代表人廖本揚，蘇、廖2人各以30萬元交保候傳。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片

連署書 郭台銘 2024大選 2024總統選舉

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