士檢偵辦連署郭台銘疑涉不法 今搜索再聲押1人

鴻海集團創辦人郭台銘連署已結束，士林地檢署仍持續偵辦涉不法案件，檢方發現有1張連署書對價250元情事，今再度執行搜索3處，約談石姓男子1人到案，訊後認為石犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

士檢掌握，台北市某張姓前里長於當地有相當人脈，疑似為了獲取不法利益，與不明共犯商議，以至少20餘萬元報酬，換取達成1千份連署書，明顯有對價關係，涉犯連署行賄罪，陸續交付空白連署書予熟識親友，並稱「1張連署書250元」。