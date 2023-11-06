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收容人在監投票裁准第2例 法官：對國家形象具正面意義
在矯正署花蓮監獄服刑的賴姓受刑人認為無法參與明年1月的「二合一」總統及立委選舉，聲請定暫時狀態假處分；台北高等行政法院認為，賴有勝訴的可能，裁定花蓮縣選委會於訴訟確定前，要在監所設置投票所讓賴投票。可抗告。
裁定書認為，選舉委員會長期不提供收容人在監投票的機會，已被國際人權專家認定為違反公政公約，賴姓受刑人如果得以行使投票權，足以再度向國際社會宣示我國遵守國際人權標準的意願，對國家形象具正面意義，經利益衡量，裁准花蓮獄應設置投票所供賴行使投票權。
稍早，台北監獄林姓受刑人也認為，他的戶籍四年前遷入桃園市台北監獄，要求台北監獄設置投票所被拒絕，一樣提行政訴訟，北高行已裁准林可以在監投票，賴的聲請案獲准，是第二件法官裁准的相關案例。
受刑人服刑時，原本戶籍規定要設在監所內，2014年修正「矯正機關收容人戶籍管理要點」後，受刑人不再強制將戶籍設在監所；矯正署統計，目前設籍在監所的收容人約1000人，致收容人投票的行為引發爭議。
賴姓受刑人主張，他在花蓮監獄執行有期徒刑，設籍在花蓮監獄6個月以上，花蓮縣選委會並未在花蓮監獄設置投票所，導致他無法投票。
中央選舉委員會、花蓮縣選舉委員會都表示，監所收容人如戶籍已遷至監所，在戶籍地投票的可能方式，涉及法務部的權責，屬於特設投票所，為不在籍投票類型，無法為個案設置投票所等。
不過，法官審理認為，收容人固然因違法行為而必須入監接受懲罰，但監獄行刑矯治處遇的目的，是促使受刑人向上、培養適應社會生活的能力，不該再剝奪收容人的其他權利、或是予以汙名化。
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