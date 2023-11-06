前法官陳志祥多次受訪談「兩情相悅說」 司法院記警告翻盤無望

基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，司法院以陳言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，記陳志祥警告。陳提申訴、再申訴都遭駁回，改提行政訴訟，但台北高等行政法院判敗訴。最高行政法院今駁回陳上訴確定。

陳志祥先前也以年終職務遭評定為「未達良好」而提行政訴訟，上個月12日也以敗訴收場。

陳志祥原先是基隆地院法官，退休轉任律師。陳任職期間兼任司法院職務法庭法官，承審陳鴻斌案件，2018年判決後連續8次在媒體訪談節目中發表言論。

司法院認為陳於2018年3月12、13日在媒體上的發言如「我們辦過很多案件，譬如說，告進來說是強制性交罪，女生就說男生強姦他，事實上我們一查，他是一夜情翻臉，因為男朋友知道了，爸爸知道了，就說對方是性侵害」「如果你們兩個人兩情相悅，在那邊挑逗，他只是言行不檢，想要試圖發展那個婚外情沒有成功嘛」，違反法官法。

法官評鑑委員會將陳志祥送監察院審理，監察院決定不彈劾並函送司法院進行職務監督。司法院人事審議委員會2020年1月31日決議核予書面告誡的警告處分，司法院照准。陳志祥提申訴、再申訴都被駁回，因此提行政訴訟。

陳志祥主張原處分及申訴決定過程違法，他舉人審委員謝靜慧（現司法院少年及家事廳廳長）為例，指她是合議庭成員，因批判判決結果輕縱陳鴻斌，引發外界批評，他為澄清謝靜慧引發的誤會，才在媒體節目說明判決理由，事情與謝靜慧有重大關係，若謝靜慧有參與人審會決議而未依法迴避，原處分即屬違法。

陳志祥也主張原處分是影響法官審判獨立的不當監督行為。

台北高等行政法院認為，陳志祥並非司法院及所屬機關新聞發布作業要點所規定的「發言人」，他身為案件承審法官，本應迴避這等新聞行政工作，他的發言已違反規範；當發言的人具有公職務義務時，不受憲法第11條關於言論自由的保障。

北高行也發現司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉、時任副秘書長葉麗霞、時任司法行政廳廳長謝紋華與謝靜慧都已迴避參與原處分決議，人審會決議程序符合規定。