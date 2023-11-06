前法官陳志祥多次受訪談「兩情相悅說」 司法院記警告翻盤無望
基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，司法院以陳言論逾越判決書內容，且引喻失當、欠缺性平意識，記陳志祥警告。陳提申訴、再申訴都遭駁回，改提行政訴訟，但台北高等行政法院判敗訴。最高行政法院今駁回陳上訴確定。
陳志祥先前也以年終職務遭評定為「未達良好」而提行政訴訟，上個月12日也以敗訴收場。
陳志祥原先是基隆地院法官，退休轉任律師。陳任職期間兼任司法院職務法庭法官，承審陳鴻斌案件，2018年判決後連續8次在媒體訪談節目中發表言論。
司法院認為陳於2018年3月12、13日在媒體上的發言如「我們辦過很多案件，譬如說，告進來說是強制性交罪，女生就說男生強姦他，事實上我們一查，他是一夜情翻臉，因為男朋友知道了，爸爸知道了，就說對方是性侵害」「如果你們兩個人兩情相悅，在那邊挑逗，他只是言行不檢，想要試圖發展那個婚外情沒有成功嘛」，違反法官法。
法官評鑑委員會將陳志祥送監察院審理，監察院決定不彈劾並函送司法院進行職務監督。司法院人事審議委員會2020年1月31日決議核予書面告誡的警告處分，司法院照准。陳志祥提申訴、再申訴都被駁回，因此提行政訴訟。
陳志祥主張原處分及申訴決定過程違法，他舉人審委員謝靜慧（現司法院少年及家事廳廳長）為例，指她是合議庭成員，因批判判決結果輕縱陳鴻斌，引發外界批評，他為澄清謝靜慧引發的誤會，才在媒體節目說明判決理由，事情與謝靜慧有重大關係，若謝靜慧有參與人審會決議而未依法迴避，原處分即屬違法。
陳志祥也主張原處分是影響法官審判獨立的不當監督行為。
台北高等行政法院認為，陳志祥並非司法院及所屬機關新聞發布作業要點所規定的「發言人」，他身為案件承審法官，本應迴避這等新聞行政工作，他的發言已違反規範；當發言的人具有公職務義務時，不受憲法第11條關於言論自由的保障。
北高行也發現司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉、時任副秘書長葉麗霞、時任司法行政廳廳長謝紋華與謝靜慧都已迴避參與原處分決議，人審會決議程序符合規定。
因陳志祥的主張不被北高行採信，司法院作成警告的職務監督並無違誤，因此判他敗訴。最高行政法院同意北高行見解，今駁回陳志祥上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言