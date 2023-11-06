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爭相搶抱女兒弄傷前妻 歸化球星戴維斯：我不是故意的

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）今年5月間因小孩探視問題，與前妻在桃市警中壢分局青埔派出所前發生爭吵拉扯，造成前妻雙手挫傷遭訴，桃園地院今天進行準備程序，前次開庭因杭州亞運賽事出國未到庭的戴維斯，由2名律師陪同應訊，就弄傷前妻的傷害部分是否認罪，戴維斯表示，他不是故意要讓前妻受傷，只是雙方在爭相搶抱女兒的過程中，意外拉扯導致，而他願表達歉意並希望能夠與前妻和解，但迄今未獲回應。

庭訊開始，戴維斯的辯護人提出，這起案件涉及家庭暴力防治法及孩子等問題，所提證據有保護令事證，依法規定「不公開」，是否適宜公開審理，請法院斟酌，為此承審法官林述亨暫時休庭10分鐘與審判長商議，待法官返庭後表示，此案起訴書內容並不包括保護令，僅有傷害部分，至於被告戴維斯與前妻育有未成年子女將以A童為代號，不會有洩露個資疑慮，基於法院公開審理原則，亦無必須非公開審理事由，裁定公開審理。

法官詢問案發當天弄傷前妻雙臂的部分是否認罪，戴維斯透過律師、通譯表達，他並沒有故意要造成前妻傷害，只是在抱孩子過程中意外成傷，僅承認過失傷害的可能，而不是故意傷害前妻，承認在交換孩子過程中偶然造成前妻受傷。

法官諭知當庭勘驗今年5月12日晚間7點15分案發當日中壢警分局青埔派出所門外監視器，影片顯示戴維斯的保母車停在大門口警車前方，前妻走向車旁，等女兒拿著小背包下車後母女相擁，此時女童又返回車旁拿起另個提袋，母女倆手牽手欲離去時，戴維斯突然以迅雷不急掩耳的速度衝下車，以球場上搶球的攻防方式搶女兒，前妻嚇得緊抓、抱起孩子想迴身閃避，但遭手長腳長的戴維斯由後包抄難以突破。

影片顯示，雙方一番拉扯，當孩子被戴維斯抱在懷裡時，前妻的手還卡在父女倆中間，來不及收回，恐因此造成挫傷，青埔所員警疑似聽到雙方喊叫聲響，6名警員先衝出門，將戴維斯及前妻隔開並團團圍住，隨即又有4名男女警和1條警犬支援補上，最後戴維斯抱著女兒和前妻一同進入警所。

戴維斯說，除每周一至五傍晚有2.5小時可和女兒相處外，法院也規定隔周六能探視，案發當晚他提醒前妻，翌日周六上午在青埔所交接孩子，卻遭前妻拒絕並要他去跟她的律師談，讓他非常挫折，所以才抱起孩子想要去青埔所求助，而他也是被逮後，才知道前妻有向桃園地院聲請新的保護令，否則他一定會避免私下與前妻碰面，以免雙方又起糾紛，而他願意承認因疏失所造成的傷害，願意表達歉意，也希望和解。

首位歸化籃壇球星戴維斯因今年5月間與前妻為了孩子探視問題發生拉扯，遭桃檢以傷害罪起訴，桃園地院今召開準備庭，戴維斯在律師陪同下出庭應訊，他認為不是故意要傷前妻，願意表達歉意並希望和解。記者陳恩惠／攝影
首位歸化籃壇球星戴維斯因今年5月間與前妻為了孩子探視問題發生拉扯，遭桃檢以傷害罪起訴，桃園地院今召開準備庭，戴維斯在律師陪同下出庭應訊，他認為不是故意要傷前妻，願意表達歉意並希望和解。記者陳恩惠／攝影
首位歸化籃壇球星戴維斯因今年5月間與前妻為了孩子探視問題發生拉扯，遭桃檢以傷害罪起訴，桃園地院今召開準備庭，戴維斯在律師陪同下出庭應訊，他認為不是故意要傷前妻，願意表達歉意並希望和解。記者陳恩惠／攝影
首位歸化籃壇球星戴維斯因今年5月間與前妻為了孩子探視問題發生拉扯，遭桃檢以傷害罪起訴，桃園地院今召開準備庭，戴維斯在律師陪同下出庭應訊，他認為不是故意要傷前妻，願意表達歉意並希望和解。記者陳恩惠／攝影

前妻 保護令

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