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彰化知名密醫被判刑 網友嘆「失去良醫」…衛生局清楚表達立場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二林鎮知名梁姓牙科密醫被查獲違法執業，鑲牙所關門大吉，法官判處沒收35年非法執行犯罪所得2100萬元，相關消息傳開，引發網友同情和「惋惜失去良醫」。彰化縣衛生局今天表示，密醫執業可能造成民眾健康的潛在風險，不可忽視。

梁姓牙醫國中畢業即當牙模學徒並學習鑲牙和製作假牙的技術，出師後開業，以收費平價招徠患者，裝1至2排假牙收費3至10萬元，行醫35年，直到今年7月被警方搜索，當場查獲非法治療行為和醫療器械。他坦承犯行，彰化地方法院依違反醫師法判處2年有期徒刑，緩刑5年，沒收行醫35年非法執業犯罪所得2100萬元。可上訴。

消息傳開後，地方社群網友出現正反意見。有的網友稱他是良心牙醫，相較於大型醫療院所和醫學中心的剛畢業牙醫治療如同噩夢，梁姓牙醫的技術好太多，且不准梁姓牙醫再執業不過是牙醫想保護自己的利益，「一顆植牙7萬元真是暴利」。也有網友認為法院判決書記錄梁姓牙醫一年收入60萬元，「算是暴利嗎？」很多鄉下老人都去梁姓牙醫的鑲牙所治療。

持相反意見的網友指稱，梁姓牙醫如果真的技術超群、收費公道，就應該按照業界規則追求永續經營，做好醫療事業登記，為病患繳交相關責任險，不能像現在診所關門，病患可能要花更多成本治療。另有網友認為密醫就是密醫，沒第二句話好說。

彰化縣衛生局表示，醫師法規定非醫師不得執行醫療行為，法令規範是在保障民眾就醫的安全和品質，牙醫師需經過數年的養成教育和臨床訓練，通過醫師考試取得醫師證書才能執業，以確保提供安全有品質的診療服務。

牙醫師需要理論和實務多年經驗養成，並經國家考試檢核通過才能執業。本報資料照片
牙醫師需要理論和實務多年經驗養成，並經國家考試檢核通過才能執業。本報資料照片

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