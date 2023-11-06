180噸大陸茶「洗產地」冒充越南茶入台 高雄製茶世家下場曝光

高雄岡山松記茶行被控將大陸茶洗成越南製後運往台灣販售，涉案謝姓兄弟檔、黃姓總經理均被法院判刑。記者張議晨／翻攝

由謝姓家族世代經營的岡山松記茶行，被控將滯銷的大陸茶葉轉往越南「洗產地」，進口至台灣後再標註台灣茶販售，檢調去年搜索時，查扣大陸茶葉共10萬7928公斤，估有7萬多公斤不知去向，橋院審理後，考量謝姓兄弟檔、黃姓總經理均認罪，且繳回1000萬元犯罪所得，依準私運管制物品進口罪判3人各6個月有期徒刑，另宣告緩刑4年，但3人各需繳納500萬元給公庫。

松記茶行由謝姓家族世代經營，發跡於南投十多年前至岡山開業。2010年間謝家兄弟看準商機，到大陸成立華慶公司，謝姓兄弟擔任董事長，黃男則擔任總經理，由華慶公司在大陸租地種植烏龍茶、鐵觀音、金萱茶等品種茶樹，同時經營採茶、製茶、銷售等業務。

未料，2年後市場變化劇烈，大陸生產的茶葉滯銷，造成庫存爆量，為解決虧損問題，謝家兄弟等人從2016年12月7日起，將大陸茶葉以

每包18公斤包裝，轉運到越南，並委託當地加工，將產地洗成「越南製」申報入關，運至台灣重新分類販售。其中部分茶葉還被標記為「台灣茶」，以每台斤1600元價格出售。

直到去年農糧署抽驗，驗出松記的茶葉為「境外茶」，檢調兵分多路搜索，查扣共5995箱約10萬7928公斤的茶葉。除謝姓兄弟、黃姓總經理外，謝男等人兒子也因協助境外茶違法進口，被橋檢列為共犯偵辦。

檢調查出，謝男等人從2016年起將大陸茶運往越南「洗產地」，至少有18萬公斤茶葉以「越南茶」名義進口台灣，但僅在茶行、倉庫查獲10萬7928公斤，估計至少7萬4214公斤茶葉不知去向。

但檢方最後認為市場價格、庫存耗損、匯率、淨利等變化大，實際犯罪所得無從精確計算，最後以未查扣的7萬4214公斤乘以匯率、稅金，犯罪所得以1000萬元計算。

橋檢偵辦時，涉案7人全都坦承犯行，謝姓兄弟及黃姓股東共3人被依準私運管制物品進口罪、詐欺取財等罪起訴；其餘4人，無前科且犯後深表悔悟，也非首謀及決策層級，加上無人提告，並自願繳回犯罪所得1000萬及1550萬緩起訴處分金，獲緩起訴處分。