朱學恒怨強制猥褻境管「小題大作」 檢察官：前例很多

名嘴朱學恒兩度強吻台北市議員鍾沛君，遭檢方依強制猥褻罪起訴，卻抱怨自己因輕罪遭境管。圖／聯合報系資料照片 名嘴朱學恒因涉嫌酒後強吻台北市議員鍾沛君，日前遭台北地檢署依強制猥褻罪起訴，前天朱學恒在直播中，不滿遭檢方境管，質疑檢方小題大作。據了解，檢方當初因認定朱學恒有逃亡之虞，為確保後續審判進行，依刑事訴訟法相關規定將他限制出境、出海，前例所在多有，並非具針對性。

據了解，北檢在起訴朱學恒前，便已將他境管4個月，時間至明年2月。這個月4日，朱學恒在自己經營的「萬事通事務所」YouTube頻道中，上架一部名為「imB詐騙首腦都可出境，告發自己的朱學恒卻被境管」的影片，當中他直言知自己會被起訴，但令他詫異的是被境管，並表示自我告發是5年以下的輕罪，檢察官卻將他境管。

影片中，朱學恒的律師在旁認為，檢察官是未審先判，還沒有起訴就境管，朱學恒都告發自己了，不會有逃亡可能，加上他兩次都準時出庭，最後還是在尚未起訴前，就面臨境管的強制處分。

一名檢察官指出，朱學恒涉犯的是可判6月以上、5年以下徒刑的強制猥褻罪，依刑事訴訟法如普通詐欺、竊盜、侵占、強制猥褻等類似本刑5年以下徒刑之罪，若檢方認定被告有逃亡或滅證之虞，為確保後續審判順利進行，可依同法以被告犯嫌重大，有逃亡、勾串或滅證之虞，或是居無定所，便可以逕行限制出境、出海。除非是涉犯罪最重處拘役或9000元以下罰金的輕罪，才屬於不得逕行境管的案件。