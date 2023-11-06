朱學恒遭起訴強制猥褻限境4個月 12月8日開庭

名嘴朱學恒（左）遭控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，向台北地檢署告發自己。 中央社 名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。檢察官認為朱學恒有逃亡之虞，日前將他限制出境、出海4個月。台北地方法院將於12月8日開庭。

另外，被控涉嫌妨害性自主等罪的藝人黃子佼、NONO（陳宣裕），北檢已陸續傳喚出庭並諭知交保，檢察官也分別做出限制出境、出海的強制處分。

朱學恒遭控強吻鍾沛君，今年6月間向北檢告發自己。北檢認定朱學恒2次犯案得逞，依強制猥褻罪起訴朱學恒。台北地方法院已分案審理，預計12月8日下午首度開庭。

檢察官在偵查期間認定朱學恒有逃亡之虞，今年10月間對朱學恒限制出境、出海4個月。朱學恒日前直播時質疑，他涉及的是5年以下輕罪，「這種輕罪有境管？」、「我查了相關的資料，我沒有查過有這件事情，從來沒有」。

法界人士指出，依刑事訴訟法規定，最重本刑為拘役或專科罰金的案件，如侵占遺失物、公然侮辱等罪，才不能限制出境、出海；5年以下徒刑之罪，如普通詐欺、竊盜、侵占等案件，限制出境、出海的案件不少，尤其是詐欺案。

法界人士表示，檢察官或法官只要認定被告無一定之住、居所者、有相當理由足認有逃亡之虞者、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，都能限制出境、出海，只要涉犯有期徒刑以上之罪，檢察官或法官都能依法做強制處分。