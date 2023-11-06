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女兒凶狠刺死99歲老父重判16年 還要賠償弟妹308萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄63歲吳姓女子今年6月10日下午和99歲父親爭吵，吳女竟持刀弒父後自殘，吳女胞妹回家後發現大姊、父親分別倒在房內，送醫後父親身亡，吳女則撿回一命，高雄地院審理後，依殺害直系尊親屬罪判吳女16年有期徒刑。吳女胞妹、胞兄另提民事求償748萬元，法院審理後，判吳女要賠兩人共308萬元。可上訴。

吳女和父親同住，父女倆多年前曾生活細節發生爭執，一度被社會局列為關懷家庭，經社工介入輔導後，因父女關係穩定結案，案發前3年都未再接獲相關通報，沒料卻發生憾事。

去年6月10日下午4時許，吳父的二女兒回到新興區老家，要帶父親至高醫檢查身體，沒想到進門時，發現父親躺在房間床上，大姊則倒在床邊，手腕割傷，血流滿地。

警消獲報後到場，因老翁頭部遭鈍器重擊，已明顯死亡，大女兒送高醫急救後，無生命危險，檢警偵詢時，吳女否認殺死父親，辯稱案發時不記得發生什麼事，只知道中午她割腕，父親在床上睡覺。

檢方相驗時，發現吳父左右腳、頭部、左手指都有多處銳器、刀傷，死因為右側股動脈大量出血，且根據吳父身前手指傷勢，研判曾一度抵抗女兒行凶，但最後不敵女兒，遭刺身亡，偵結依殺害直系尊親屬罪將吳女起訴。

雄院審理期間，吳女仍辯稱當天她服完安眠藥後就睡著，她是在睡著時被別人砍傷痛醒，沒多久就昏過去，沒看到父親被誰殺害。

但法官根據檢警勘驗結果，發現案發時吳女屋內並無第三人闖入跡象，另外，吳女是中低收入戶，經濟狀況不佳，難認第三人有為謀財入侵的動機。

合議庭綜合相關事證，認定吳女持刀殺死父親，且在殺人後，吳女並未對父親做任何急救，導致父親大量出血死亡，並於審理期間，一再諉稱無印象、不清楚、不記得、睡著了，未能體會父親養育照顧之恩，反而殘忍弒父，依法判刑16年。

事後吳女胞妹、胞弟另對吳女提出民事求償748萬餘元，法官考量吳父已有99歲高齡，經計算後，判吳女仍要賠償胞弟、胞妹共308萬元。可上訴。

高雄市新興區吳姓女子殺死老父，吳女被判16年有期徒刑，還要再賠償弟妹308萬元。記者張議晨／翻攝
高雄市新興區吳姓女子殺死老父，吳女被判16年有期徒刑，還要再賠償弟妹308萬元。記者張議晨／翻攝

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