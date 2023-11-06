三度索求IG遭拒他判拘役18日 法官：追求異性豈能糾纏不清？

白姓男子有意追求異性，3度趨前開口要求加他的IG為好友，女方拒絕，白乾脆到女方家門口守候，被訴跟蹤騷擾罪；法官開庭，白承認搭訕，否認跟蹤騷擾，台北地院審理，判白拘役18日，得易科罰金1萬8000元。可上訴。

判決書指出，窈窕淑女，君子好逑，但應出於禮，謹守法，白姓男子正值青春，欲追求異性雖是天性，不過，詢問對方遭到拒絕後，即應知所進退，豈能糾纏不清？

法官認為，白違反被害人意願，多次索求IG甚至發展成在對方家樓下守候，造成被害人不安、恐懼，已逾越禮節、觸犯法律。

檢察官指控，白姓男子2022年10月在被害人住家附近路上讚美被害人很漂亮，向她索取通訊軟體帳號，被害人第1次拒絕。

之後，白又看見被害人與2個朋友在捷運古亭站附近的「SUKIYA」餐廳用餐，白進入店內，向被害人詢問可否加通訊軟體好友，再度被拒絕，白離開餐廳在店外觀察，徘徊一會兒離開。

數天後，白又在被害人住家附近看到被害人，第3度表態「能不能加……」，被害人不待白將話說完， 立刻拒絕。

再過幾天，白姓男子在被害人家樓下巷子徘徊、等待，被害人返家看見白，心生恐懼轉身離開，向台北市警中正二分局報案，檢方依跟騷法起訴白。

法院審理，白承認和陌生女子搭訕，辯稱沒有反覆持續騷擾被害人，否認犯罪；被害人證稱，白跟她要過好幾次聯絡方式，她認為白想交朋友、要追求她，共向她搭訕4次。