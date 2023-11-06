冒牌律師包攬訴訟還用「曾格爾」恐嚇前女友簽本票 男判刑7月

周方慰曾聲請釋憲卻涉嫌包攬訴訟。圖／聯合報系資料照片 曾聲請通姦除罪化釋憲案的富邦行銷管理顧問公司負責人周方慰，沒有律師資格卻收費承攬訴訟，另以裸照逼前女友簽本票，稱如不從會「比曾格爾新聞更勁爆」，違反律師法、犯恐嚇取財罪，台北地院審理，今天3罪判周應執行有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

調查局台北市調查處情蒐指出，曾經接受採訪談論訴訟案的周方慰不具律師資格，卻從事律師相關業務，報請檢察官指揮偵辦，檢調2023年1月發動搜索收網，訊後諭令周以10萬元交保。

據了解，周方慰的前女友看到周被檢調約談的新聞後，加碼指控周涉嫌恐嚇取財，周前女友聲稱，周因不滿她提出分手，2022年12月至2023年1多次傳LINE恐嚇她。

檢察官偵查發現，周方慰涉嫌於2013年3月14日至2018年2月1日受兆豐國際財務顧問公司的委任，收受115萬元報酬違法承攬民事訴訟；2016年5月12日至2020年2月3日也收受開得數位科技公司提供的73萬元報酬，執行訴訟業務。

檢方偵查認定，周方慰2022年12月29日至2023年1月6日不滿前女友提出分手，傳LINE恐嚇前女友稱「你就開一張1000萬元的銀行本票，直接寄到我信義路的地址就行了...當作我精神賠償」。

另外，周方慰還對前女友恫嚇稱「給你一個星期準備錢，同時我也在這個時間寫新聞稿」、「而且是圖文並茂喔」、周還稱「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」等，涉犯恐嚇取財罪。